Las vacantes laborales disponibles en Bogotá para ganar hasta más de $8 millones: cómo aplicar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico informó que actualmente hay 902 vacantes laborales disponibles en Bogotá para perfiles técnicos, profesionales, operativos y administrativos. Las oportunidades están distribuidas en sectores como tecnología, transporte, salud, comercio, construcción, logística y servicios.

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La convocatoria incluye opciones para personas con distintos niveles de formación académica y experiencia laboral. Según el Distrito, 308 vacantes están dirigidas a profesionales universitarios, 202 a técnicos y tecnólogos, y 177 a personas con formación bachiller.

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Además, una parte importante de las ofertas está enfocada en facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral. De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, 847 vacantes priorizan la contratación de personas entre los 18 y 28 años.



Vacantes sin experiencia y oportunidades para primer empleo

Uno de los puntos destacados de esta convocatoria es que varias empresas están recibiendo postulaciones de personas sin experiencia previa. En total, 250 cargos no exigen experiencia laboral y otros 287 solo solicitan seis meses de experiencia.



La Subdirección de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico explicó que actualmente existe una demanda importante de perfiles técnicos y operativos en áreas relacionadas con movilidad, mantenimiento, comercio y servicios.

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Las autoridades señalaron que este tipo de convocatorias busca ampliar las posibilidades de acceso al empleo formal para jóvenes, personas que buscan cambiar de actividad laboral o quienes han tenido dificultades para encontrar trabajo en los últimos meses.



Sectores con mayor demanda laboral en Bogotá

Las vacantes disponibles corresponden a diferentes áreas económicas que actualmente requieren personal en Bogotá. Entre los sectores con más ofertas se encuentran:



Tecnología y desarrollo de software

Transporte y movilidad

Comercio y ventas

Salud

Logística y distribución

Construcción

Servicios administrativos

Operaciones aeroportuarias

Dentro de los cargos con mayor número de vacantes aparecen perfiles técnicos especializados y también empleos operativos y administrativos.



Cargos disponibles en la convocatoria

Entre los puestos de trabajo que actualmente tienen procesos abiertos se encuentran:



Técnico en gasodomésticos con moto

Técnico de refrigeración con moto

Asistente administrativo con manejo de Excel y SIGO

Agente de control aeroportuario

Cajero bancario

Operador de bus zonal

Desarrollador de software backend

Ingeniero electromecánico

Médico general

Asesor comercial

Conductor de reparto

Auxiliar administrativo

Operario logístico

Técnico industrial

La convocatoria también contempla empleos relacionados con mantenimiento, atención al cliente y operación de servicios de movilidad en la ciudad.



Salarios alcanzan hasta los $8 millones

La información entregada por el Distrito muestra que la mayoría de las vacantes ofrece salarios entre uno y dos salarios mínimos mensuales. En total, 632 oportunidades laborales se encuentran en ese rango salarial. Otras 193 vacantes manejan remuneraciones entre dos y cuatro salarios mínimos, especialmente en cargos técnicos y administrativos con experiencia específica.

También hay algunos cargos especializados en ingeniería, tecnología y gestión técnica que ofrecen salarios superiores a los 8,5 millones de pesos mensuales. Además, la Secretaría de Desarrollo Económico indicó que las vacantes incluyen enfoques diferenciales para distintos grupos poblacionales.

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Según la entidad, 622 ofertas priorizan la vinculación de mujeres, mientras que 37 están dirigidas a personas mayores de 50 años. Asimismo, 18 vacantes contemplan oportunidades para personas con discapacidad. Con estas estrategias, el Distrito busca ampliar el acceso al empleo formal para poblaciones que suelen enfrentar mayores barreras de contratación.

Como parte de la estrategia de intermediación laboral, la Unidad Móvil de Empleo estará atendiendo a ciudadanos en la localidad de Rafael Uribe Uribe durante varios días de mayo. La atención se realizará entre el 25 y el 27 de mayo y nuevamente del 29 al 30 de mayo en la bahía de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, ubicada en la calle 32 sur # 23-62. En este punto, las personas podrán:



Registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo

Consultar vacantes disponibles

Recibir orientación ocupacional

Postularse a convocatorias activas

Inscribirse en cursos gratuitos y certificables

El horario de atención será de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mientras que el sábado la jornada irá de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.



¿Cómo consultar las vacantes disponibles en Bogotá?

Las personas interesadas en aplicar a las ofertas laborales pueden consultar las convocatorias y puntos de atención a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La entidad también mantiene actualizaciones permanentes sobre nuevas vacantes y jornadas de empleo mediante sus redes sociales y el canal de WhatsApp "Empleo en Bogotá", donde se publica información sobre procesos de selección y actividades de orientación laboral en diferentes localidades de la capital.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co