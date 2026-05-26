Las vacantes laborales disponibles en Bogotá para ganar hasta más de $8 millones: cómo aplicar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico informó que actualmente hay 902 vacantes laborales disponibles en Bogotá para perfiles técnicos, profesionales, operativos y administrativos. Las oportunidades están distribuidas en sectores como tecnología, transporte, salud, comercio, construcción, logística y servicios.
La convocatoria incluye opciones para personas con distintos niveles de formación académica y experiencia laboral. Según el Distrito, 308 vacantes están dirigidas a profesionales universitarios, 202 a técnicos y tecnólogos, y 177 a personas con formación bachiller.
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Además, una parte importante de las ofertas está enfocada en facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral. De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, 847 vacantes priorizan la contratación de personas entre los 18 y 28 años.
Vacantes sin experiencia y oportunidades para primer empleo
Uno de los puntos destacados de esta convocatoria es que varias empresas están recibiendo postulaciones de personas sin experiencia previa. En total, 250 cargos no exigen experiencia laboral y otros 287 solo solicitan seis meses de experiencia.
La Subdirección de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico explicó que actualmente existe una demanda importante de perfiles técnicos y operativos en áreas relacionadas con movilidad, mantenimiento, comercio y servicios.
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Las autoridades señalaron que este tipo de convocatorias busca ampliar las posibilidades de acceso al empleo formal para jóvenes, personas que buscan cambiar de actividad laboral o quienes han tenido dificultades para encontrar trabajo en los últimos meses.
Sectores con mayor demanda laboral en Bogotá
Las vacantes disponibles corresponden a diferentes áreas económicas que actualmente requieren personal en Bogotá. Entre los sectores con más ofertas se encuentran:
- Tecnología y desarrollo de software
- Transporte y movilidad
- Comercio y ventas
- Salud
- Logística y distribución
- Construcción
- Servicios administrativos
- Operaciones aeroportuarias
Dentro de los cargos con mayor número de vacantes aparecen perfiles técnicos especializados y también empleos operativos y administrativos.
Cargos disponibles en la convocatoria
Entre los puestos de trabajo que actualmente tienen procesos abiertos se encuentran:
- Técnico en gasodomésticos con moto
- Técnico de refrigeración con moto
- Asistente administrativo con manejo de Excel y SIGO
- Agente de control aeroportuario
- Cajero bancario
- Operador de bus zonal
- Desarrollador de software backend
- Ingeniero electromecánico
- Médico general
- Asesor comercial
- Conductor de reparto
- Auxiliar administrativo
- Operario logístico
- Técnico industrial
La convocatoria también contempla empleos relacionados con mantenimiento, atención al cliente y operación de servicios de movilidad en la ciudad.
Salarios alcanzan hasta los $8 millones
La información entregada por el Distrito muestra que la mayoría de las vacantes ofrece salarios entre uno y dos salarios mínimos mensuales. En total, 632 oportunidades laborales se encuentran en ese rango salarial. Otras 193 vacantes manejan remuneraciones entre dos y cuatro salarios mínimos, especialmente en cargos técnicos y administrativos con experiencia específica.
También hay algunos cargos especializados en ingeniería, tecnología y gestión técnica que ofrecen salarios superiores a los 8,5 millones de pesos mensuales. Además, la Secretaría de Desarrollo Económico indicó que las vacantes incluyen enfoques diferenciales para distintos grupos poblacionales.
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Según la entidad, 622 ofertas priorizan la vinculación de mujeres, mientras que 37 están dirigidas a personas mayores de 50 años. Asimismo, 18 vacantes contemplan oportunidades para personas con discapacidad. Con estas estrategias, el Distrito busca ampliar el acceso al empleo formal para poblaciones que suelen enfrentar mayores barreras de contratación.
Como parte de la estrategia de intermediación laboral, la Unidad Móvil de Empleo estará atendiendo a ciudadanos en la localidad de Rafael Uribe Uribe durante varios días de mayo. La atención se realizará entre el 25 y el 27 de mayo y nuevamente del 29 al 30 de mayo en la bahía de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, ubicada en la calle 32 sur # 23-62. En este punto, las personas podrán:
- Registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo
- Consultar vacantes disponibles
- Recibir orientación ocupacional
- Postularse a convocatorias activas
- Inscribirse en cursos gratuitos y certificables
El horario de atención será de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mientras que el sábado la jornada irá de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
¿Cómo consultar las vacantes disponibles en Bogotá?
Las personas interesadas en aplicar a las ofertas laborales pueden consultar las convocatorias y puntos de atención a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
La entidad también mantiene actualizaciones permanentes sobre nuevas vacantes y jornadas de empleo mediante sus redes sociales y el canal de WhatsApp "Empleo en Bogotá", donde se publica información sobre procesos de selección y actividades de orientación laboral en diferentes localidades de la capital.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co