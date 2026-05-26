¿Cuáles son los cambios para solicitar la Green Card? Ojo con este trámite en EE. UU.

En un giro significativo para las políticas de inmigración legal, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado recientemente una serie de directrices que impactan directamente el proceso de obtención de la residencia permanente, conocida popularmente como la Green Card.



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Estos ajustes, presentados a través de un memorando oficial, buscan endurecer la supervisión de quienes solicitan un cambio de estatus dentro del territorio estadounidense, marcando lo que expertos consideran una de las mayores restricciones a la migración legal en los últimos años.

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Para desglosar el impacto de estas medidas, la abogada experta en temas migratorios, Vanessa Márquez, explicó en entrevista con Noticias Caracol que, aunque no se han eliminado los procesos de ajuste de estatus, las reglas de juego han cambiado en cuanto a la rigurosidad de la evaluación.

El cambio fundamental no radica en la creación de una nueva ley, sino en cómo se aplica la legislación vigente desde 1952. Según Márquez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enfatizado que los oficiales de migración ahora ejercerán una mayor discrecionalidad al revisar cada solicitud.



Sobre este punto, la experta señaló: “Se va a hacer la aplicación de la discrecionalidad en cada una de las solicitudes de ajuste de estatus que se realicen dentro de Estados Unidos. Esto significa que tendremos unas valoraciones mucho más estrictas pero que están amparadas en la ley”. Esta capacidad discrecional permite al oficial evaluar si el solicitante merece el beneficio, más allá de cumplir con los requisitos básicos.



Ojo con la "intención de viaje"

Uno de los puntos más críticos para los solicitantes es la verificación de la intención inicial al ingresar al país. Históricamente, muchas personas ingresan con visas de no inmigrante (como turismo o estudiante) y, tras un tiempo, deciden aplicar a una Green Card mediante matrimonio o una oferta de empleo. Bajo las nuevas directrices, este movimiento será vigilado con lupa.



Márquez advierte que se analizará minuciosamente si el extranjero mintió al oficial consular al momento de pedir su visa inicial. Al respecto, la abogada afirmó: “Si ingreso con visa de no inmigrante y voy a aplicar a una visa de inmigrante como es la Green Card... es ahí donde tenemos que verificar y analizar cada caso en particular para definir si la persona es candidata para hacer tranquilamente un ajuste de estatus”.

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El riesgo es elevado. Si un oficial determina que hubo fraude en la intención original, se podría activar una inadmisibilidad permanente, impidiendo que la persona regrese a los Estados Unidos en el futuro.



Lo que sigue vigente y las excepciones

A pesar del tono restrictivo del anuncio, Márquez aclaró que procesos vitales como las peticiones familiares y las visas basadas en empleo no han sido canceladas. “Ningún proceso ha sido cancelado porque un memo no tiene la misma jerarquía de una ley de migración. Por ende, este memo es informativo y es para que le dé las condiciones a los oficiales de migración para que revisen con esa discrecionalidad que está en la ley”.

Asimismo, existen grupos que quedan fuera de estas nuevas valoraciones estrictas publicadas en el memorando, específicamente aquellos amparados bajo la Ley de Ajuste Cubano y las personas que solicitan residencia por asilo, quienes mantienen condiciones especiales.

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La importancia de este trámite radica en los derechos que otorga. Ser residente permanente permite vivir y trabajar legalmente, abrir cuentas bancarias, crear historial crediticio y realizar negocios sin las restricciones de un extranjero. Además, es el paso previo indispensable para la ciudadanía.

Vanessa Márquez recordó los tiempos de espera para este último paso: “3 años si estás casado con un ciudadano americano y llevas más de 2 años de casado, y 5 años en total si adquiriste la Green Card por una visa basada en empleo”. Es importante notar que, a diferencia de los ciudadanos, los residentes permanentes aún no tienen derecho al voto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL