Resultados Chontico Noche, último sorteo viernes 8 de mayo de 2026: números ganadores

El resultado del Chontico Noche de hoy viernes, 8 de mayo de 2026, se conocerá una vez finalice el sorteo oficial, programado para realizarse a las 7:00 p. m. (hora de Colombia). Este chance, uno de los más populares del suroccidente del país, se transmite en vivo por el canal Telepacífico y posteriormente publica sus cifras oficiales en plataformas autorizadas y medios aliados. Hasta el momento de publicación de esta nota, el número ganador del Chontico Noche no ha sido divulgado, por lo que se recomienda a los jugadores esperar el acta oficial del sorteo antes de verificar sus tiquetes. Las autoridades y operadores del juego insisten en que los únicos resultados válidos son los emitidos por los canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o reclamaciones erróneas.

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El Chontico Noche hace parte de los sorteos diarios autorizados por la Beneficencia del Valle y mantiene una alta participación gracias a su mecánica sencilla, su bajo costo de entrada y la rapidez con la que se conocen los resultados.



Resultados de Chontico Noche hoy, 8 de mayo de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los números ganadores de esta jornada:



Número ganador: 0 7 7 3

0 7 7 3 Serie: 4

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Jugar el Chontico Noche es un proceso simple. El apostador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y definir el valor de la apuesta en un punto de venta autorizado. El número puede ser escogido de manera manual o generado de forma aleatoria por el sistema del vendedor.

Existen varias modalidades de apuesta, entre ellas cuatro cifras directo, combinado, tres cifras, dos cifras (pata) y una cifra (uña). El orden de los números es clave para determinar el tipo de premio, por lo que se recomienda revisar bien la jugada antes de confirmarla.



¿Cuánto cuesta el Chontico Noche?

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible para distintos presupuestos. El valor mínimo de la apuesta es de $500 pesos colombianos, mientras que el valor máximo permitido suele llegar hasta los $10.000 pesos, dependiendo de la modalidad elegida y del punto de venta.



Este rango de precios permite que una amplia variedad de jugadores participe a diario, lo que explica la popularidad constante del sorteo en el Valle del Cauca y otras regiones del país.



¿Qué días juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sin embargo, el horario del sorteo varía según la jornada:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Este cronograma permite que los jugadores tengan múltiples oportunidades semanales para probar su suerte.



¿Qué hacer si se gana el Chontico Noche?

Si un jugador resulta ganador del Chontico Noche, debe conservar el tiquete original, sin tachones ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Dependiendo del monto ganado, el pago puede realizarse directamente en el punto de venta o mediante un proceso adicional que incluye la presentación de documento de identidad y otros requisitos legales.



Para premios de mayor valor, el operador puede solicitar información bancaria y efectuar el pago mediante transferencia, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

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Se recomienda jugar de manera responsable y verificar siempre el resultado oficial del Chontico Noche una vez finalice el sorteo de hoy.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

