Resultados de Baloto y Revancha hoy, lunes 2 de marzo de 2026: números ganadores

Como ya es costumbre, la noche de este lunes 2 de marzo de 2026 se realizan los sorteos de Baloto y su modalidad Revancha, dos de los juegos de azar más seguidos en el país. Miles de apostadores permanecen atentos a la transmisión oficial para verificar si su combinación resulta favorecida en esta nueva jornada.



Los sorteos se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia. La transmisión EN VIVO inicia a las 11:00 p.m. a través de Canal Uno y las plataformas digitales como Facebook y YouTube Live, lo que permite a los participantes seguir en tiempo real la extracción de las balotas y la divulgación de los resultados oficiales.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha, lunes 2 de marzo de 2026

Baloto



Números: 00 - 00 - 00 - 00 - 00

Superbalota: 00

Revancha



Números: 00 - 00 - 00 - 00 - 00

Superbalota: 00

Los resultados definitivos son publicados y validados una vez finaliza el sorteo. Se recomienda a los jugadores contrastar su tiquete únicamente con la información emitida por los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con la misma combinación pueden competir en el sorteo principal y, si adquieren la opción adicional, ingresar también a la Revancha, lo que incrementa sus posibilidades de ganar.

Cuánto cuesta jugar Baloto y Revancha



Baloto: $6.000

Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos autorizados, redes de loteros y canales digitales habilitados en todo el país.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es fundamental:



Conservar el tiquete en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones.

sin enmendaduras ni alteraciones. Verificar que los números coincidan exactamente con los resultados oficiales.

Tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia.

Si no se registra un ganador del premio mayor, el acumulado se transfiere al siguiente sorteo, aumentando el monto disponible y la expectativa entre los jugadores.

Con el sorteo de hoy, lunes 2 de marzo de 2026, Baloto y Revancha mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que una combinación de seis números pueda cambiar su vida en cuestión de segundos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co