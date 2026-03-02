En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Con premios millonarios y diferentes planes de incentivos, la jornada mantiene la atención de los colombianos. Conozca los ganadores y siga EN VIVO los resultados.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 2 de mar, 2026
Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 2 de marzo de 2026
Resultados hoy, lunes 2 de marzo de 2026 -
Canva - Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto se realizan hoy, lunes 2 de marzo de 2026, y concentran la expectativa de miles de apostadores en todo el país. Con premios millonarios y diferentes planes de incentivos, la jornada mantiene la atención de quienes siguen EN VIVO cada detalle de las transmisiones oficiales.

Los tres juegos de azar desarrollan sus sorteos en horario nocturno, bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia. Las transmisiones se realizan a través de televisión nacional y plataformas digitales oficiales, permitiendo a los jugadores conocer los resultados en tiempo real y verificar sus billetes o tiquetes de manera inmediata.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca pone en juego un premio mayor de $6.000 millones, acompañado de un amplio esquema de premios secundarios que amplía las posibilidades de ganar.

Resultados oficiales:

  • Número ganador: 0000
  • Serie: 000

El sorteo se transmite a partir de las 11:15 p.m. por Canal Uno y los canales digitales autorizados.

Plan de premios:

  • Premio Mayor con serie
  • Mega Seco “El Tunjo de Oro”
  • Seco “La Guaca Secreta”
  • Cinco Secos
  • Quince Secos
  • Treinta y dos Secos

Cada uno contempla premios con serie, además de incentivos por aproximaciones según el reglamento vigente.

Resultados de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima realiza su sorteo a las 10:30 p.m., ofreciendo un premio mayor de $3.500 millones y múltiples incentivos adicionales.

Resultados oficiales:

  • Número ganador: 0000
  • Serie: 00

Plan de premios:

  • El carro de mis sueños
  • La casa de mis sueños
  • Secos Extrapijao
  • Secos Megafortuna
  • Secos Lotto Millonario
  • Secos de Oro
  • Quincenazo del Tolima

El sorteo incluye premios por aproximaciones y permite participar con billetes completos o fracciones.

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto y su modalidad Revancha se sortean a las 11:00 de la noche, consolidándose como uno de los juegos más seguidos en Colombia.

Baloto

  • Números: 00 - 00 - 00 - 00 - 00
  • Superbalota: 00

Revancha

  • Números: 00 - 00 - 00 - 00 - 00
  • Superbalota: 00

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Los valores de apuesta son:

  • Baloto: $6.000
  • Baloto con Revancha: $9.000

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

Con los sorteos de hoy, lunes 2 de marzo de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que una combinación de números pueda cambiar su vida en cuestión de segundos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

