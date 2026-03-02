Nuevas subastas de la Dian tienen carros desde $5 millones, motos e inmuebles: ¿cómo participar?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya ha publicado sus próximos eventos de subastas programados para el mes de marzo. Estos espacios, en los cuales los interesados pueden participar a través de la página web de El Martillo, suelen ofrecer productos como vehículos, inmuebles o artículos nuevos y de segunda mano a precios considerablemente bajos. Esta actividad reúne bienes que pasaron a manos del Estado tras procedimientos de control aduanero, fiscalización y abandono, lo que hace que su precio pueda tener ajustes notorios.

Para este mes entrante, la plataforma ya cuenta con cuatro espacios de subasta programados. En ellos, sobresalen algunos productos que entrarán a la puja por sus precios bajos, tales como automóviles, motocicletas y hasta inmuebles en Bogotá o Medellín. Los espacios quedaron agendados para los días 5, 6, 10 y 12 de marzo de 2026 y cada uno de ellos cuenta con ciertos tipos de artículos que podrían ser suyos si participa y se convierte en el mejor postor. A continuación, podrá conocer algunas de las ofertas más llamativas.



Subasta del 5 de marzo

Camión blanco 7400 SBA, Tipo Tanque, modelo 2008: desde $150.000.000

Motocicleta, Marca Honda , Año 2014: desde $2.500.000

Camioneta, Marca BMW X3 xDrive30i, Tipo Wagon, Año 2020: desde $110.000.000

Subasta del 6 de marzo

Inmueble urbano tipo apartaestudio oficina, con un área privada de 100,28 m2, localizado en Chapinero (Bogotá): desde $341.573.400

Campero, Marca BMW X3 xDrive30i, Tipo Cabinado, Año 2011, Color Blanco: desde $34.930.000

Camioneta, Marca Mercedes Benz ML 250 CDI, Tipo Wagon, Año 2013, Color Plata: desde $55.300.000

Subasta del 10 de marzo

Lote rural en el Municipio de Melgar (Tolima) con área total de 5 hectáreas y 6.288 m): desde $887.553.814

Subasta del 12 de marzo

Automóvil, Marca Chevrolet Corsa Evolution, Tipo Sedan, Año 2005, Color Plata: desde $5.200.000

Camioneta, Marca Hyundai STAREX, Tipo Panel, Año 2007: desde $12.000.000

Campero, Marca Suzuki Grand Vitara, Tipo Cabinado, Año 2010: desde $24.000.000

La DIAN organiza subastas periódicas para gestionar mercancías aprehendidas, decomisadas o en situación de abandono. Estos bienes, derivados de controles contra el contrabando y fallos en trámites aduaneros, se venden para generar ingresos al Estado y optimizar el espacio en sus bodegas. Por esta razón, algunos bienes que se ofrecen en dichas subastas pueden contar con daños, defectos o licencias caducadas que se especifican en los detalles de cada uno de ellos, y cuyos costos de reparación deben ser realizados por el comprador final.

Los lotes actuales provienen de distintos puntos del país y están almacenados en las ciudades donde fueron retenidos. Toda la información sobre ubicación, detalles técnicos y precios base se encuentra detallada en su plataforma digital.



Guía de participación en las subastas de la DIAN

Para formar parte de estos procesos de adjudicación, el requisito indispensable es realizar el registro en la plataforma El Martillo. Según ha precisado la DIAN, este sistema centraliza toda la información técnica y logística de los bienes disponibles. Este acceso transparente a los datos es un pilar del proceso, ya que garantiza que los ciudadanos puedan realizar una inspección detallada de los artículos de su interés antes de formalizar cualquier oferta económica.



Requisitos y condiciones de participación

Los interesados deben dar cumplimiento a una serie de pasos estructurados para asegurar la validez de su postulación:



Inscripción obligatoria: es necesario crear un perfil previo en el sistema autorizado.

es necesario crear un perfil previo en el sistema autorizado. Análisis del catálogo: los usuarios deben explorar la lista de bienes para identificar las oportunidades de su interés.

los usuarios deben explorar la lista de bienes para identificar las oportunidades de su interés. Aceptación de normativas: se requiere la revisión exhaustiva de las reglas que rigen cada proceso.

se requiere la revisión exhaustiva de las reglas que rigen cada proceso. Validación de costos: es fundamental conocer los valores base establecidos para cada lote.

es fundamental conocer los valores base establecidos para cada lote. Control de tiempos: cada artículo cuenta con horarios específicos de apertura y cierre que deben ser monitoreados con precisión.

Seguridad y canales oficiales

La entidad enfatiza la importancia de utilizar únicamente los canales certificados para proteger la integridad del ciudadano. Se recomienda verificar cada dato exclusivamente en portales oficiales y evitar suministrar información personal en plataformas externas al sistema.



Asimismo, la DIAN hace un llamado a la precaución frente a publicaciones fraudulentas o enlaces que ofrezcan beneficios inexistentes, como accesos preferenciales. Se aclara que no existen privilegios de este tipo y que las pujas solo tendrán validez legal si se ejecutan dentro de la plataforma oficial: https://www.elmartillo.com.co/inicio.

