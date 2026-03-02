¿Quiere sacar un CDT en marzo 2026? Compare tasas de rentabilidad de Bancolombia, Davivienda y Nu

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) siguen siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan invertir con una rentabilidad definida y bajo reglas claras. Este es un instrumento financiero utilizado por personas que deciden inmovilizar una suma de dinero durante un plazo definido a cambio de recibir un rendimiento previamente pactado. A diferencia de otros productos bancarios de libre disposición, el dinero depositado en un CDT no puede retirarse antes del vencimiento sin asumir penalidades, lo que convierte a este mecanismo en una alternativa de ahorro.

En Colombia, los CDT son ofrecidos por bancos y entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Su funcionamiento se basa en un acuerdo simple entre el cliente y la entidad financiera: el inversionista define el monto y el tiempo de permanencia, y el banco se compromete a pagar intereses calculados con una tasa fija o variable, según las condiciones del producto. Esta tasa se expresa, por lo general, en tasa efectiva anual (E.A.), lo que permite comparar rendimientos entre distintas entidades.

En marzo de 2026, varias entidades financieras en Colombia mantienen ofertas activas con diferencias importantes según el monto y el plazo elegido. Le contamos cómo funcionan para Bancolombia, Davivienda y Nu.



¿Cuál es el mejor CDT en marzo de 2026?

Responder a este interrogante no es tan sencillo como parece, pues hay varios factores a tener en cuenta, como el plazo de inversión y la tasa de interés. Sin embargo, Noticias Caracol le explica qué tipos de CDT manejan tres de las entidades financieras más sonadas en Colombia: Bancolombia, Davivienda y Nu.



Tipos de CDT que maneja Bancolombia

CDT físico: Es una opción tradicional en la que el cliente recibe un certificado físico que representa su inversión. Este tipo de CDT permite elegir el plazo, la forma y la periodicidad para el pago de los intereses. Los plazos pueden variar desde unos pocos meses hasta varios años, y los intereses pueden ser recibidos de manera periódica o al final del plazo.

Bancolombia permite constituir el CDT desde su aplicación o sucursal virtual, siempre que el cliente tenga cuenta activa en la entidad. El capital y los intereses se abonan al vencimiento en la misma cuenta vinculada. La siguiente imagen explica cuáles son las tasas de interés que maneja esta entidad con sus CDT:



Tasas de Bancolombia en marzo de 2026. - Bancolombia

Las opciones que ofrece Nu en CDT

Nu Colombia ofrece CDTs completamente digitales y con un monto mínimo de apertura de $50.000. Según las tarifas vigentes desde febrero de 2026, las tasas para plazos cortos arrancan en 9,40 % E.A. a 60 días y suben progresivamente.



Para un plazo de 60 días, la tasa es de 9,40 % E.A.

Para un plazo de 90 días, la tasa es de 9,50 % E.A.

Para un plazo de 120 días, 9,60 % E.A.

Para un plazo de 180 días, 9,70 % E.A.

Para un plazo de 270 días, 9,80 % E.A.

Para un plazo de 540 días, la tasa alcanza 10,20 % E.A.

Por ejemplo, si una persona invierte $1.750.905 (equivalente a un salario mínimo de 2026) a 180 días, el rendimiento proyectado sería superior a $81.000 antes de retención en la fuente. A 540 días, el rendimiento estimado superaría los $257.000. Nu permite tener varios CDT simultáneamente y todo el proceso se realiza desde la aplicación móvil. Al vencimiento, el dinero regresa automáticamente a la cuenta de ahorros del usuario.



Qué ofrece Davivienda con sus CDT

Por su parte, Davivienda maneja diferentes modalidades de CDT, entre ellas tasa fija en pesos, tasa indexada al IPC y CDT móvil.



Davivienda también cuenta con CDT atados al IPC para plazos largos, aunque en ese caso la rentabilidad dependerá del comportamiento de la inflación.

De hecho, el Banco Davivienda actualizó sus tasas de interés para los Certificado de Depósito a Término, las cuáles están vigentes desde el 28 de enero de 2026. Para nuevos CDT tasa IPC constituidos desde el mes de mayo de 2022 solo aplican tasas para plazos superiores a 540 días. Las siguientes tablas compartidas por la entidad lo explican:



CDT según la tasa IPC

Valor de la inversión

Plazo en días

90-140

141-180

181-270

271-360

361 - 540

≥ 540

Menor a $100 Millones

Nuevo

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,10%

Reinversión

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,20%

Entre $100 y $499,9 Millones

Nuevo

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,10%

IPC + 0,20%

Reinversión

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,20%

IPC + 0,25%

Igual o mayor a $500 Millones

Nuevo

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,10%

IPC + 0,20%

Reinversión

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,0%

IPC + 0,20%

IPC + 0,25%



CDT pesos tasa fija

Valor de la inversión

Plazo en días

30 - 55

56 - 85

86 - 115

116 - 140

141 - 185

186 - 355

356 - 539

540 - 719

≥ 720

Menor a $50 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

0,01%

4,45%

8,00%

8,10%

8,20%

8,25%

8,70%

8,75%

8,80%

Reinversión

0,05%

4,55%

8,10%

8,20%

8,30%

8,35%

8,80%

8,85%

8,90%

Entre $50 y $99,9 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

0,01%

4,50%

8,05%

8,15%

8,25%

8,30%

8,75%

8,80%

8,85%

Reinversión

0,05%

4,60%

8,15%

8,25%

8,35%

8,40%

8,85%

8,90%

8,95%

Entre $100 y $499,9 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

0,01%

4,55%

8,10%

8,20%

8,30%

8,35%

8,80%

8,85%

8,90%

Reinversión

0,05%

4,65%

8,20%

8,30%

8,40%

8,45%

8,90%

8,95%

9,00%

Igual o mayor a $500 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

0,01%

4,60%

8,15%

8,25%

8,35%

8,40%

8,85%

8,90%

8,95%

Reinversión

0,05%

4,70%

8,25%

8,35%

8,45%

8,50%

8,95%

9,00%

9,05%



CDT móvil desde cuentas Davivienda

Valor de la inversión

Plazo en días

30 - 55

56 - 85

86 - 115

116 - 140

141 - 185

186 - 355

356 - 539

540 - 719

≥ 720

Menor a $50 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

8,20%

8,40%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Reinversión

8,30%

8,50%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Entre $50 y $99,9 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

8,25%

8,45%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Reinversión

8,35%

8,55%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Entre $100 y $499,9 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

8,30%

8,50%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Reinversión

8,40%

8,60%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Igual o mayor a $500 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

8,35%

8,55%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Reinversión

8,45%

8,65%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%



CDT móvil - desde cuentas de otros bancos

Valor de la inversión

Plazo en días

30 - 55

56 - 85

86 - 115

116 - 140

141 - 185

186 - 355

356 - 539

540 - 719

≥ 720

Menor a $50 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

8,20%

8,40%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Reinversión

8,30%

8,50%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Entre $50 y $99,9 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

8,25%

8,45%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Reinversión

8,35%

8,55%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Entre $100 y $499,9 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

8,30%

8,50%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Reinversión

8,40%

8,60%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Igual o mayor a $500 Millones

Nuevo o Prórroga Automática

8,35%

8,55%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%

Reinversión

8,45%

8,65%

8,95%

9,00%

9,05%

9,10%

9,70%

10,55%

9,80%



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co