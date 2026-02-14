Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores

Baloto y Revancha continúan consolidándose como los juegos de azar más populares del país, gracias a sus altos acumulados y a la posibilidad de participar en dos modalidades con una sola apuesta. Este sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de supervisión y seguridad.



Como es costumbre, el sorteo se desarrolla entre las 11:00 y las 11:15 p.m., con transmisión EN VIVO a través de Canal 1 y las plataformas digitales oficiales del operador, incluyendo YouTube y Facebook Live, garantizando transparencia y seguimiento en tiempo real.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha

Tras finalizar la extracción oficial de esta noche, se conocerán los números ganadores correspondientes a cada modalidad:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Baloto:



Números: 29 - 21 - 34 - 35 -15

29 - 21 - 34 - 35 -15 Superbalota: 06

Revancha:



Números : 14 - 35 - 41 - 37 - 38

: 14 - 35 - 41 - 37 - 38 Superbalota: 10

Los resultados oficiales se publican únicamente en los canales autorizados del operador, siendo los únicos válidos para verificar y reclamar premios.



¿Cómo puede participar en Baloto y Revancha?

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números entre 1 y 43 y una Superbalota entre 1 y 16. La misma combinación puede competir tanto en el sorteo principal de Baloto como en la Revancha, siempre que se pague el valor correspondiente:



Baloto: $6.000

$6.000 Baloto con Revancha: $9.000

Cabe destacar que los tiquetes están disponibles en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, con loteros avalados o a través del sitio web oficial de Baloto.

Baloto opera bajo un sistema paramutual, es decir que los premios dependen del total de ventas de cada sorteo. Si no hay ganador del acumulado mayor, el premio crece para la siguiente jornada, aumentando la expectativa de los apostadores.



Tenga en cuenta estas recomendaciones para reclamar los premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete en buen estado y contrastar los resultados únicamente en medios oficiales. Los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa tributaria vigente en Colombia.



Baloto y Revancha se juegan tres veces por semana, específicamente los días lunes, miércoles y sábado. Con este sorteo de hoy, sábado 14 de febrero de 2026, Baloto y Revancha mantienen la ilusión de miles de colombianos que esperan que una combinación de seis números cambie su vida para siempre.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co