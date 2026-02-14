Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá mantiene la expectativa este sábado 14 de febrero, en el marco de su tradicional sorteo número 4611, que concentra la atención de jugadores en todo el país. Este juego de azar se prepara para entregar uno de los premios mayores más altos del calendario nacional, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos de Colombia.



La entidad continúa con su programación oficial bajo estrictos protocolos de transparencia y supervisión. La transmisión se realiza en horario nocturno y puede seguirse en vivo a través de Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, como Facebook Live y YouTube, permitiendo a los apostadores conocer los resultados al instante.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá

Una vez finalice la transmisión oficial, la Lotería de Boyacá publicará los números ganadores del premio mayor y de los premios adicionales. Para esta edición, los resultados son los siguientes:



Número ganador: 4015

4015 Serie: 164

164 Ganador del Bono del Amor: 678.567

La entidad recomienda a los jugadores verificar siempre la información únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de $15.000 millones, el sorteo cuenta con un plan de premios que multiplica las oportunidades de ganar:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Este esquema convierte a la Lotería de Boyacá en una de las más competitivas del país, ofreciendo múltiples oportunidades más allá del número principal.

Además, para esta edición se ofrece un premio adicional especial, el Bono del Amor, con un monto de $10 millones ($2,5 millones por fracción), que busca aumentar la emoción y las posibilidades de premiación entre los compradores.



¿Ganó? así puede reclamar un premio de la Lotería de Boyacá

Si resulta ganador, el apostador debe conservar el billete original y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales:



Premios menores: se pueden cobrar en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.

Premios entre $2 y $6 millones: requieren diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella.

Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá en Tunja.

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Boyacá continúa fortaleciendo su tradición y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana confían en la suerte.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co