En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
LLUVIAS EN ANTIOQUIA
BARRANQUILLA
DESAFÍO SIGLO XXI
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores

Con un premio mayor de $15.000 millones, la Lotería de Boyacá se convierte este 14 de febrero de 2026 en uno de los sorteos más esperados del país

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores
Resultados de la Lotería de Boyacá -
Lotería de Boyacá - Canva

La Lotería de Boyacá mantiene la expectativa este sábado 14 de febrero, en el marco de su tradicional sorteo número 4611, que concentra la atención de jugadores en todo el país. Este juego de azar se prepara para entregar uno de los premios mayores más altos del calendario nacional, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos de Colombia.

La entidad continúa con su programación oficial bajo estrictos protocolos de transparencia y supervisión. La transmisión se realiza en horario nocturno y puede seguirse en vivo a través de Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, como Facebook Live y YouTube, permitiendo a los apostadores conocer los resultados al instante.

Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá

Una vez finalice la transmisión oficial, la Lotería de Boyacá publicará los números ganadores del premio mayor y de los premios adicionales. Para esta edición, los resultados son los siguientes:

  • Número ganador: 4015
  • Serie: 164
  • Ganador del Bono del Amor: 678.567

La entidad recomienda a los jugadores verificar siempre la información únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de $15.000 millones, el sorteo cuenta con un plan de premios que multiplica las oportunidades de ganar:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

Este esquema convierte a la Lotería de Boyacá en una de las más competitivas del país, ofreciendo múltiples oportunidades más allá del número principal.

Últimas Noticias

  1. Resultados Baloto y Revancha, lunes,12 de enero de 2026: números ganadores
    Resultados Baloto -
    Archivo
    ECONOMÍA

    Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores

  2. Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores
    Lotería del Cauca - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores

Además, para esta edición se ofrece un premio adicional especial, el Bono del Amor, con un monto de $10 millones ($2,5 millones por fracción), que busca aumentar la emoción y las posibilidades de premiación entre los compradores.

¿Ganó? así puede reclamar un premio de la Lotería de Boyacá

Si resulta ganador, el apostador debe conservar el billete original y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales:

  • Premios menores: se pueden cobrar en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.
  • Premios entre $2 y $6 millones: requieren diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella.
  • Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá en Tunja.

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Boyacá continúa fortaleciendo su tradición y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana confían en la suerte.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Lotería de Boyacá

Publicidad

Publicidad

Publicidad