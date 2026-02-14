Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 14 de febrero de 2026: números ganadores

Cada semana, este tradicional juego de azar, con sede en Popayán, mantiene viva la ilusión de quienes confían en la suerte y siguen atentos la transmisión oficial, con la esperanza de que su billete resulte ganador. Gracias a su trayectoria y a su consolidado plan de premios, la Lotería del Cauca se mantiene como uno de los sorteos más representativos del calendario nacional.



El sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de control y supervisión, garantizando transparencia y legalidad en cada extracción. La transmisión oficial inicia en la noche de este sábado y puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca, como Facebook Live y YouTube, lo que permite a los jugadores acceder de manera inmediata a la información oficial.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca

Una vez finaliza la transmisión, se conocerán los números ganadores de la jornada:



Número ganador: por definir

Serie: por definir

La Lotería del Cauca recuerda que los únicos resultados válidos son los publicados en sus canales oficiales, y recomienda a los jugadores verificar siempre la información en fuentes autorizadas antes de iniciar cualquier trámite de cobro o reclamación de premios.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Cauca?

El sorteo de hoy ofrece, además del premio mayor de $8.000 millones, un robusto plan de premios secos que amplía las oportunidades de resultar ganador:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto, sexto y séptimo premios secos: $50.000.000 cada uno

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Esta estructura permite que un mayor número de participantes pueda acceder a premios significativos, incluso sin acertar el número principal.



¿Cómo jugar y reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o por fracciones, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos. El premio mayor se obtiene acertando exactamente el número y la serie ganadora, mientras que los premios secos y por aproximación reconocen aciertos parciales según el plan vigente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para reclamar los premios debe:



Premios mayores: se deben reclamar directamente ante la Lotería del Cauca cumpliendo los requisitos legales establecidos.

se deben reclamar directamente ante la Lotería del Cauca cumpliendo los requisitos legales establecidos. Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Con este sorteo de hoy, sábado 14 de febrero de 2026, la Lotería del Cauca continúa una tradición que cada semana despierta la expectativa de miles de colombianos que esperan que la suerte les sonría.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co