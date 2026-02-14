Resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy 14 de febrero de 2026: números ganadores

La noche de este sábado 14 de febrero de 2026 reúne la atención de miles de colombianos con los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto, tres de los juegos de azar más populares del país. Los apostadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer los números ganadores que podrían convertirlos en nuevos millonarios y cambiar su vida de manera inesperada.



Estos sorteos, además de ofrecer atractivos premios, cumplen un papel social importante, ya que parte de los recursos recaudados se destinan a programas de salud, educación y apoyo comunitario. La jornada se desarrolla bajo estrictos protocolos de control y supervisión, con transmisiones EN VIVO a través de canales nacionales y plataformas digitales oficiales, garantizando transparencia y la confiabilidad de los resultados.



Lotería de Boyacá

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo semanal bajo estrictos protocolos de control y supervisión, con transmisión EN VIVO desde las 10:30 p.m. a través de canales nacionales y digitales oficiales. El juego, reconocido por su tradicional plan de premios, mantiene la expectativa de los apostadores por el premio mayor, así como por los múltiples incentivos secundarios y aproximaciones que aumentan las probabilidades de ganar.



Número ganador: 4015

4015 Serie: 164

164 Ganador del Bono del Amor: 678.567

El billete completo tiene un valor de $12.000, con opción de adquirir fracciones, y los premios se otorgan tanto al número exacto como por aciertos parciales según las reglas oficiales de la lotería.



Lotería del Cauca

Simultáneamente, la Lotería del Cauca desarrolla su sorteo semanal desde Popayán, con transmisión EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y plataformas digitales oficiales. Esta lotería pone en juego un atractivo premio mayor y un plan de premios secos que permite a los apostadores acceder a incentivos adicionales incluso sin acertar el número completo.



Número ganador: 9580

9580 Serie: 175

Cada billete se compone de un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o en fracciones. Los premios mayores deben reclamarse directamente en las oficinas de la lotería, mientras que los menores pueden cobrarse a través de distribuidores autorizados.



Baloto y Revancha

El sorteo de Baloto y Revancha se realiza esta noche, manteniendo la tradición de tres jornadas semanales: lunes, miércoles y sábado. El evento se transmite EN VIVO a las 11:00 por Canal 1 y las plataformas digitales oficiales del juego, permitiendo a los jugadores conocer los resultados en tiempo real.

Baloto:



Números: 29 - 21 - 34 - 35 -15

29 - 21 - 34 - 35 -15 Superbalota: 06

Revancha:



Números : 14 - 35 - 41 - 37 - 38

: 14 - 35 - 41 - 37 - 38 Superbalota: 10

Los participantes seleccionan cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16, y con esta misma combinación compiten automáticamente en la modalidad Revancha, que ofrece un acumulado independiente. Los premios mayores se calculan bajo un sistema paramutual y, si no hay ganadores, el acumulado continúa creciendo para el próximo sorteo.



Tenga en cuenta las recomendaciones

Es fundamental conservar los billetes en buen estado y verificar siempre los resultados únicamente a través de los canales oficiales de cada lotería. Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retención legal, y los plazos para reclamar varían según la entidad.



Con los sorteos de hoy, sábado 14 de febrero de 2026, la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que confían en que la suerte pueda cambiar su vida esta noche.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co