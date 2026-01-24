Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 24 de enero de 2026: números ganadores

El Baloto y Revancha realiza su sorteo nocturno este sábado 24 de enero de 2026, entre las 11:00 y las 11:15 p. m., generando gran expectativa entre miles de apostadores en Colombia. La transmisión se lleva a cabo EN VIVO por YouTube, Facebook Live y Canal 1, permitiendo que los jugadores sigan en tiempo real tanto el sorteo principal como la Revancha.



Baloto se mantiene como uno de los juegos de azar más populares del país, gracias a sus premios de gran magnitud y a la frecuencia de sus sorteos, que se celebran los lunes, miércoles y sábados.



Resultados del sorteo Baloto y Revancha, sábado 24 de enero de 2026

Baloto

Los números ganadores de esta jornada son:



Números: 29 - 07 - 21 - 11 - 32

29 - 07 - 21 - 11 - 32 Superbalota: 16

El acumulado del Baloto sigue siendo uno de los más atractivos del calendario de juegos de azar. Si no se registra un ganador con la combinación completa, el premio mayor continuará creciendo para el próximo sorteo. Para esta edición el acumulado es de $18.400 pesos.

Revancha

La Revancha utiliza la misma combinación de números seleccionada por el jugador, pero con un acumulado independiente, para este sorteo el acumulado de Revancha es de $13.700. Los números ganadores de esta modalidad son:



Números: 17 - 30 - 21 - 34 - 24

17 - 30 - 21 - 34 - 24 Superbalota: 03

De manera similar, si no hay un ganador con todos los aciertos, el acumulado de Revancha aumentará para el siguiente sorteo.



¿Cómo funciona el sistema de premios de Baloto y Revancha?

Baloto y Revancha funcionan bajo un sistema paramutual, en el que los montos se determinan según las ventas de tiquetes. Del total recaudado, 50 % se destina a la bolsa de premios, y de este porcentaje, 36,744 % corresponde al premio mayor. El resto se distribuye entre las demás categorías de aciertos.

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa tributaria vigente.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Apuesta simple Baloto: $5.700

Baloto con Revancha: $7.800

Los tiquetes se pueden adquirir en SuperGIROS, SuRed, tiendas autorizadas o a través del sitio web oficial de Baloto.



Para jugar, el apostador debe seleccionar:



Cinco números entre el 1 y el 43.

Una Superbalota entre el 1 y el 16.

También existe la opción de seleccionar más números para aumentar las probabilidades de ganar, aunque esto incrementa el costo del tiquete. La Revancha permite participar automáticamente en un segundo sorteo con los mismos números, pero con un acumulado distinto.



Con el sorteo de este sábado 24 de enero de 2026, Baloto y Revancha siguen siendo una de las alternativas de azar más esperadas por los colombianos que buscan transformar su suerte en cuestión de segundos.

