Resultados de Chontico Día del 1 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

Chontico Día realiza este sábado 1 de agosto de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su combinación coincide con el resultado anunciado.

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El sorteo se desarrolla bajo los procedimientos establecidos por el operador y con los controles correspondientes durante cada etapa de la extracción. Al finalizar la transmisión oficial, los resultados quedan disponibles a través de los canales autorizados, permitiendo consultar la combinación favorecida y verificar si el comprobante registrado corresponde a alguno de los premios contemplados en el plan de juego.

Resultados de Chontico Día del 1 de agosto de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este sábado, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 6813

6813 Quinta cifra: 1

¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendida entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante la extracción oficial se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, que se utiliza en determinadas modalidades del juego. El procedimiento se realiza bajo supervisión para garantizar la transparencia de los resultados publicados.



El comprobante entregado al momento de realizar la apuesta constituye el único documento válido para verificar los resultados e iniciar el proceso de reclamación en caso de resultar favorecido.

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Modalidades de juego

Chontico Día ofrece diferentes alternativas de participación, de acuerdo con el tipo de apuesta registrada:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta cifra, disponible en las modalidades que la incluyen.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento de reclamación depende del valor del premio obtenido. En todos los casos es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y presentar un documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto del premio, el operador podrá solicitar documentación adicional conforme a la normativa vigente. Por ello, es importante consultar previamente los requisitos establecidos antes de iniciar el trámite.

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Los premios están sujetos a las retenciones tributarias contempladas en la legislación colombiana cuando corresponda.

Plazo para reclamar un premio

Las personas cuya jugada resulte favorecida disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio, de acuerdo con la normativa aplicable. Una vez vencido ese plazo, el derecho al cobro expira.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, proteger el comprobante contra deterioros o alteraciones y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a prevenir posibles fraudes y facilitan cualquier trámite relacionado con la reclamación del premio.