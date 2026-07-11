Resultados de Chontico Día del 11 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este sábado 11 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor reconocimiento en Colombia. Como ocurre en cada jornada, la extracción se desarrolla bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del proceso y, una vez finaliza, el operador divulga los resultados oficiales para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su combinación coincide con la ganadora.



Este sorteo hace parte del sistema de apuestas permanentes y se realiza todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos. Además de ofrecer diferentes modalidades de premiación, los recursos provenientes de esta actividad contribuyen al financiamiento del sistema de salud en el país, de acuerdo con la normativa vigente para los juegos de suerte y azar.

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Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales del operador y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar si corresponde algún premio. Revisar cuidadosamente la información evita errores al momento de validar la jugada.

Resultados de Chontico Día del 11 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 7048

7048 Quinta cifra: 4

Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, es importante comparar las cuatro cifras registradas en el comprobante con la combinación oficial anunciada por el operador. También se recomienda verificar que la modalidad de juego corresponda con la registrada al momento de realizar la apuesta.



¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, la persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante el sorteo se obtiene una combinación de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en determinadas modalidades del juego. El valor de la apuesta puede ajustarse al presupuesto de cada participante, respetando los montos mínimos establecidos para este tipo de sorteos.

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Al finalizar la extracción, los resultados oficiales quedan disponibles en los canales autorizados para facilitar la consulta de quienes participaron en la jornada.

Plan de premios de Chontico Día

El esquema de premiación contempla diferentes categorías, dependiendo del nivel de acierto y de la modalidad seleccionada al registrar la apuesta. Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto registrado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Tres cifras combinado: entrega 83 veces el monto apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor registrado.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el monto de la apuesta.

El valor definitivo del premio dependerá de la modalidad elegida y del dinero registrado en el comprobante al momento de efectuar la jugada.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, el comprobante constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación, por lo que debe conservarse en perfecto estado, sin alteraciones, tachaduras o deterioro.

Generalmente, para efectuar el cobro se solicita:



Presentar el comprobante original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir los requisitos adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes. Asimismo, las sumas reconocidas están sujetas a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales establecidos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar los premios. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También aconsejan proteger el comprobante de la humedad y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co