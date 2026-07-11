Resultados de Sinuano Día del 11 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este sábado 11 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor presencia en Colombia. Como ocurre cada jornada, la extracción se desarrolla bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del proceso y, una vez finaliza, el operador publica los resultados oficiales para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su combinación coincide con la ganadora.



Este juego hace parte del sistema de apuestas permanentes y mantiene una programación diaria, lo que permite a los participantes consultar una nueva combinación ganadora todos los días. Además de ofrecer diferentes modalidades de premiación, los recursos generados por las apuestas legales contribuyen al financiamiento del sistema de salud en Colombia.

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Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales del operador y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar si corresponde algún premio. También aconsejan revisar cuidadosamente la información antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Resultados de Sinuano Día del 11 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta balota: Por definir

Antes de efectuar cualquier proceso de cobro, es importante verificar que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador. En caso de haber elegido una modalidad diferente, también debe confirmarse que la apuesta corresponda con la registrada al momento de realizar la jugada.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día pertenece a la modalidad de chance o apuesta permanente. Para participar, la persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



El juego ofrece distintas modalidades de participación. Es posible registrar una apuesta para acertar las cuatro cifras en el orden exacto, jugar las cuatro cifras combinadas, elegir modalidades de tres cifras o participar con las dos últimas cifras o la última cifra, según las opciones disponibles.

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Durante el sorteo se extraen las cuatro cifras ganadoras y una quinta balota complementaria, utilizada en determinadas modalidades del juego.

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El Sinuano Día realiza su sorteo todos los días del año. Habitualmente, de lunes a sábado la extracción se lleva a cabo a las 2:30 de la tarde, mientras que los domingos y algunos festivos la programación puede variar de acuerdo con el cronograma establecido por el operador.

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Una vez concluye el proceso de validación, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados para facilitar la consulta de quienes participaron en la jornada.

Plan de premios de Sinuano Día

El esquema de pagos contempla diferentes categorías de premiación, de acuerdo con la modalidad seleccionada y el nivel de acierto obtenido. Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto registrado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor registrado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el monto apostado.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

El valor definitivo del premio dependerá del tipo de jugada elegida y del monto registrado en el comprobante.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original, ya que constituye el único documento válido para realizar el proceso de reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el comprobante original sin alteraciones ni deterioro.

Documento de identidad vigente.

Cumplir los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente ante el operador, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Asimismo, las sumas reconocidas están sujetas a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados en la legislación colombiana.

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Las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También se recomienda proteger el comprobante de la humedad, evitar cualquier alteración del documento y no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para reducir el riesgo de posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co