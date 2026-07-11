Resultados de Caribeña Día del 11 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este sábado 11 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor reconocimiento en Colombia. Como sucede cada jornada, la extracción se lleva a cabo bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del proceso y, una vez concluye, el operador divulga los resultados oficiales para que quienes registraron una jugada puedan comprobar si su combinación resulta favorecida.



Este sorteo hace parte del sistema de apuestas permanentes y se desarrolla todos los días del año, incluidos sábados, domingos y festivos. Su frecuencia permite conocer una nueva combinación ganadora diariamente, mientras que los recursos provenientes de las apuestas legales contribuyen al financiamiento del sistema de salud en Colombia.

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Resultados de Caribeña Día del 11 de julio de 2026

Una vez finalice la extracción correspondiente a este sábado, estos serán los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: Por definir

Quinta cifra: Por definir

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador. También se recomienda confirmar que la modalidad seleccionada corresponda con la registrada al momento de realizar la jugada.

¿Cómo funciona Caribeña Día?

La Caribeña Día pertenece a la modalidad de chance o apuesta permanente. Para participar, la persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante el sorteo se obtiene una combinación ganadora de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en determinadas modalidades del juego. El sistema ofrece diferentes opciones de participación, por lo que el valor del premio dependerá tanto del tipo de jugada como del nivel de acierto obtenido.



Al concluir la extracción, los resultados oficiales son publicados para facilitar la consulta de quienes participaron en la jornada.

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Plan de premios de Caribeña Día

El esquema de premiación contempla diferentes categorías según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto registrado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Tres cifras combinado: entrega 83 veces el monto apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor registrado.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el monto de la apuesta.

El valor definitivo del premio dependerá de la modalidad seleccionada y del dinero consignado en el comprobante al momento de efectuar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, el comprobante constituye el único documento válido para realizar el proceso de cobro, por lo que debe conservarse en perfecto estado, sin alteraciones ni deterioro.

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Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el comprobante original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir los requisitos adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes. Además, las sumas reconocidas están sujetas a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales establecidos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar los premios. Una vez transcurre ese periodo, el derecho al cobro expira. También aconsejan proteger el comprobante de la humedad, evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería y revisar siempre los resultados mediante los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co