Resultados de Chontico Día hoy 29 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Chontico Día realiza este lunes 29 de junio de 2026 un nuevo sorteo, una de las modalidades de chance en Colombia con mayor frecuencia al celebrarse todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Como ocurre en cada jornada, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales de Chontico Día, con el fin de verificar si la combinación registrada en su tiquete coincide con el número favorecido.

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Asimismo, las autoridades recomiendan revisar los resultados únicamente a través de medios oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si existe algún premio.

Resultados de Chontico Día del 29 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a este lunes, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 5190

5190 Quinta cifra: 0

Antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible cobro, es importante comparar cuidadosamente las cifras del comprobante con la información oficial publicada por el operador para evitar errores.



¿Cómo funciona Chontico Día?

El Chontico Día es un juego de azar en el que cada participante selecciona una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999. Durante el sorteo se extrae un número ganador y una quinta cifra complementaria que puede intervenir en modalidades específicas de premiación.



La jugada puede realizarse en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones del país. También existen plataformas habilitadas por los operadores para registrar las apuestas de acuerdo con la reglamentación vigente.

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El sorteo se realiza todos los días del año a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos, lo que permite la consulta diaria de resultados.

Modalidades de premios de Chontico Día

El plan de premios contempla distintas opciones según la modalidad elegida al momento de realizar la apuesta. Entre las principales alternativas de cómo ganar el chance se encuentran:

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Una cifra (uña): Paga 5 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Dos cifras (pata): Entrega 50 veces el monto jugado.

Entrega el monto jugado. Tres cifras directo (pleno): Paga 400 veces la apuesta.

Paga la apuesta. Tres cifras combinado: Entrega 83 veces el valor apostado.

Entrega el valor apostado. Cuatro cifras directo (superpleno): Paga 4.500 veces el monto apostado.

Paga el monto apostado. Cuatro cifras combinado (supercombinado): Entrega 308 veces el valor de la apuesta.

El premio final dependerá tanto de la modalidad seleccionada como del valor registrado en el comprobante al momento de jugar.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para validar el derecho al cobro. No se aceptan tiquetes con tachones, enmendaduras, roturas o alteraciones. Por lo general, para cobrar un premio de chance se requiere:



Tiquete original en buen estado.

en buen estado. Documento de identidad vigente.

vigente. Documentación adicional cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse directamente en los puntos autorizados. En cambio, cuando el valor es superior, el trámite debe realizarse ante las oficinas habilitadas por el operador, bajo la normativa de juegos de azar vigente en el país, donde pueden solicitar el Registro Único Tributario (RUT) u otros formularios.

Asimismo, los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda.

Recomendaciones para consultar los resultados oficiales

Antes de reclamar cualquier premio, es recomendable verificar que la combinación ganadora coincida exactamente con los datos oficiales publicados. También se aconseja guardar el tiquete en un lugar seguro y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales para prevenir fraudes.

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Finalmente, es importante recordar que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia.

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