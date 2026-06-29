Resultados de Sinuano Día hoy 29 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Sinuano Día se realiza este lunes 29 de junio de 2026, una nueva jornada en la que miles de participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para comprobar si las cifras elegidas coinciden con la combinación favorecida. Como sucede diariamente, el operador divulga la combinación ganadora una vez concluye la extracción oficial, permitiendo la verificación de los tiquetes a través de sus canales autorizados.

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Las autoridades reiteran la importancia de consultar los resultados de Sinuano Día únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar cualquier posible premio. Este documento será indispensable en caso de iniciar un proceso de reclamación.

Resultados de Sinuano Día del 29 de junio de 2026

Tras finalizar el chance en Colombia correspondiente a este lunes, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 4299

4299 Quinta balota: 7



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día es un juego de suerte y azar basado en la elección de una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999. Durante cada sorteo también se extrae una quinta balota, utilizada en determinadas modalidades contempladas dentro del reglamento del juego.



El sistema ofrece diferentes alternativas de participación, permitiendo seleccionar la opción que mejor se adapte a las preferencias de cada persona. Las apuestas en Colombia pueden realizarse en los puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones del país.

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Gracias a sus sorteos diarios, incluidos domingos y festivos, este sorteo continúa siendo uno de los juegos de chance con mayor frecuencia de realización en el territorio nacional, permitiendo la consulta diaria de resultados.

Horario del sorteo de Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., incluidos fines de semana y días festivos.

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Una vez termina la extracción oficial, el operador certifica los resultados del día y posteriormente los publica en sus plataformas digitales para que los participantes puedan realizar la consulta correspondiente de manera rápida. Las autoridades recomiendan evitar verificar la información en fuentes no oficiales con el fin de prevenir errores.

Modalidades de premio

El plan de premios de Sinuano Día ofrece varias modalidades de juego que cuentan con esquemas de premiación diferentes, dependiendo del tipo de apuesta realizada.

Entre las principales opciones de cómo ganar el chance se encuentran:

Cuatro cifras directo o pleno.

Tres cifras directo.

Dos cifras.

Una cifra.

Quinta balota, cuando aplica según las condiciones del juego.

El valor del incentivo dependerá tanto de la modalidad elegida como del monto invertido al momento de realizar la jugada.

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¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten favorecidas deben conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que constituye el soporte requerido para validar el derecho al cobro.

Generalmente, para cobrar un premio de chance se requiere:

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Tiquete original sin tachones, enmendaduras o alteraciones.

sin tachones, enmendaduras o alteraciones. Documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante el operador, cumpliendo con la normativa de juegos de azar vigente. Asimismo, se aplican las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda.

Las autoridades también aconsejan guardar el tiquete en un lugar seguro y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería para proteger la información y reducir el riesgo de fraudes.

Finalmente, recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia.

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