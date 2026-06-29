Resultados de Caribeña Día hoy 29 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Caribeña Día realiza este lunes 29 de junio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, uno de los juegos de chance con mayor presencia en diferentes regiones de Colombia. Como sucede en cada jornada, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si la combinación registrada en sus tiquetes coincide con las cifras favorecidas.

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Una vez finaliza la extracción, el operador divulga el número ganador y la quinta balota a través de sus canales autorizados, permitiendo consultar los resultados del día de manera oficial. Las autoridades recomiendan conservar el comprobante de la apuesta en buen estado y verificar la información únicamente mediante medios autorizados.

Resultados de Caribeña Día del 29 de junio de 2026

Concluido el chance en Colombia correspondiente a este lunes, estos son los resultados de Caribeña Día:



Número ganador: 4861

4861 Quinta balota:4

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante comparar cuidadosamente la información impresa en el comprobante con la combinación ganadora publicada oficialmente por el operador.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día es una modalidad de juego de azar en la que los participantes seleccionan una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999. Durante cada sorteo también se extrae una quinta balota, utilizada en algunas modalidades complementarias del juego.



Las jugadas pueden realizarse en los puntos de venta autorizados, donde cada persona elige libremente sus números de la suerte. El valor mínimo de la apuesta es de 500 pesos colombianos, aunque el monto puede variar de acuerdo con la modalidad seleccionada.

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Este sorteo hace parte de los juegos de suerte y azar cuyos recursos, conforme a la legislación colombiana, contribuyen directamente a la financiación del sistema de salud.

Modalidades de juego y plan de premios

El plan de premios de Caribeña Día ofrece varias alternativas para participar, permitiendo elegir la opción que mejor se adapte a las preferencias de cada jugador.

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Entre las principales alternativas de cómo ganar el chance se encuentran:

Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

El premio dependerá de la modalidad elegida y del valor registrado en la apuesta. De acuerdo con el esquema vigente, acertar las cuatro cifras directo otorga un pago equivalente a 4.500 veces el valor apostado. También existen incentivos para quienes acierten tres, dos o una cifra, según las condiciones establecidas por el operador.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados de Caribeña Día son publicados una vez concluye el sorteo y finaliza el proceso de validación de las cifras ganadoras.

La información sobre los números ganadores puede consultarse a través de los canales oficiales del operador y de las redes habilitadas para la comercialización del chance. Las autoridades recomiendan evitar fuentes no verificadas para reducir el riesgo de consultar datos erróneos o desactualizados.

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¿Cómo reclamar un premio?

Quienes obtengan un premio deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que constituye el documento indispensable para validar el derecho al cobro.

Generalmente, para cobrar un premio de chance se requiere:

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Tiquete original sin tachones, enmendaduras o alteraciones.

sin tachones, enmendaduras o alteraciones. Documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente ante el concesionario encargado de operar el juego, bajo la normativa de juegos de azar vigente.

Asimismo, los premios que superen los límites establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales.

Las autoridades también aconsejan guardar el comprobante en un lugar seguro y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir fraudes. Finalmente, recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados; una vez vence ese término, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia.

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