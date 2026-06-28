Resultados de Caribeña Día hoy 28 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Caribeña Día se realiza este domingo 28 de junio de 2026 y nuevamente concentra la atención de quienes participan en este tradicional juego de suerte y azar en Colombia. Como ocurre todos los días, una vez concluye la extracción oficial, el operador publica la combinación favorecida para que los participantes puedan verificar si las cifras registradas en sus tiquetes coinciden con los resultados oficiales de la jornada.



Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente a través de los canales oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si existe algún premio. El documento original será indispensable para realizar cualquier proceso de reclamación.

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Resultados de Caribeña Día del 28 de junio de 2026

Concluido el chance en Colombia correspondiente a este domingo, estos son los resultados de Caribeña Día:



Número ganador: 0212

Quinta balota: 3

Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, se recomienda revisar cuidadosamente que los datos impresos en el comprobante coincidan exactamente con la combinación ganadora anunciada por el operador.

¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte de las modalidades de chance que operan en el país y consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Durante cada sorteo también se extrae una quinta balota, utilizada en modalidades complementarias de premiación según las condiciones establecidas por el operador.



Los participantes pueden elegir libremente sus números de la suerte al momento de realizar la jugada y adquirir el tiquete en los puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones del país.



Este juego se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, permitiendo la consulta diaria de resultados. Además, los recursos que genera contribuyen, conforme a la legislación vigente, a la financiación del sistema de salud.

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Modalidades de premio

El plan de premios de Caribeña Día ofrece distintas alternativas de juego que permiten participar según la modalidad elegida al momento de registrar la apuesta.

Entre las principales opciones de cómo ganar el chance se encuentran:

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Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

El monto del premio dependerá de la modalidad seleccionada y del valor registrado en el tiquete. De acuerdo con el esquema de pagos vigente para este juego de azar:

Cuatro cifras directo paga 4.500 veces el valor apostado.

paga el valor apostado. Tres cifras directo entrega 400 veces la apuesta.

entrega la apuesta. Dos cifras pagan 50 veces el monto jugado.

pagan el monto jugado. Una cifra otorga cinco veces el valor registrado.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados de Caribeña Día son divulgados una vez concluye la extracción oficial y pueden consultarse mediante los canales autorizados del operador y las redes habilitadas para la comercialización del chance.

Las autoridades recomiendan verificar únicamente la información publicada en medios oficiales para evitar errores durante la validación de los números ganadores.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten favorecidas deberán conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que constituye el único soporte válido para realizar el derecho al cobro.

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Generalmente, para cobrar un premio de chance se requiere:

Tiquete original sin tachones, roturas o enmendaduras.

sin tachones, roturas o enmendaduras. Documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben gestionarse directamente ante el concesionario encargado del juego, de acuerdo con la normativa de juegos de azar vigente.

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Asimismo, los premios que superen los límites establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales.

Las autoridades también aconsejan guardar el tiquete en un lugar seguro y evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería, ya que contiene la información necesaria para validar el cobro.

Finalmente, recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co