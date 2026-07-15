Sena ofrece 1.000 cupos para certificar conocimientos adquiridos por experiencia: cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) presentó la denominada certificatón ‘Talento Joven 2026’, una convocatoria dirigida a colombianos menores de 28 años que busca reconocer oficialmente las competencias laborales adquiridas a través de la experiencia, sin que sea necesario haber cursado estudios académicos o técnicos relacionados con esas habilidades.

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La iniciativa fue anunciada este 15 de julio y contempla la apertura de 1.000 cupos en modalidad virtual para jóvenes de diferentes regiones del país. El proceso de inscripción estará habilitado hasta el 29 de julio.

De acuerdo con el Sena, esta estrategia de certificación por competencias laborales tiene como objetivo fortalecer el perfil ocupacional de los participantes, facilitar su acceso al mercado laboral y reconocer los conocimientos desarrollados mediante la experiencia en distintos escenarios de aprendizaje.



¿Cuáles son las áreas de formación se certificarán?

Durante la convocatoria se evaluarán competencias correspondientes a 11 normas relacionadas con áreas que registran demanda laboral. Entre ellas se encuentran atención al cliente, diseño digital, instalación de equipos de cómputo, edición de audio, edición audiovisual, edición de imágenes, arte urbano, acondicionamiento físico, servicio al usuario, confección de prendas de vestir y montaje de sistemas fotovoltaicos para generación de energía eléctrica.



El Sena indicó que las personas interesadas podrán acceder al proceso de certificación siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar. “El único requisito para participar es tener el documento de identidad y demostrar que tienen mínimo seis meses de experiencia”, manifestó Mario Javier Rincón, coordinador nacional de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.

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¿Cómo realizar la inscripción?

Los jóvenes interesados podrán inscribirse a través del portal oficial del Sena, ingresando al banner de la Certificatón ‘Talento Joven 2026’.

La entidad explicó que esta certificación permite reconocer formalmente los conocimientos, destrezas y habilidades desarrollados mediante la experiencia laboral, el trabajo empírico o distintos procesos de aprendizaje. Este reconocimiento busca contribuir al fortalecimiento del perfil laboral de los participantes y ampliar sus posibilidades de vinculación al mercado de trabajo.

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De acuerdo con el Sena que entre 2022 y el 31 de mayo de 2026 ha certificado las competencias laborales de 196.438 jóvenes en Colombia.

Según las cifras entregadas por la entidad, durante ese periodo se registraron 22.909 certificaciones en 2022, 45.409 en 2023, 54.675 en 2024, 59.172 en 2025 y 14.273 en 2026, con corte al 31 de mayo.

Finalmente, el Sena invitó a los jóvenes que cuentan con experiencia en alguna de las normas ofertadas a participar en esta convocatoria para obtener el reconocimiento de sus competencias laborales mediante el proceso de certificación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co