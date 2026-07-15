En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TIMOCHENKO
EMPALME
AYUDA A VENEZUELA
GABINETE DE ABELARDO
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sena ofrece 1.000 cupos para certificar conocimientos adquiridos por experiencia: cómo inscribirse

Sena ofrece 1.000 cupos para certificar conocimientos adquiridos por experiencia: cómo inscribirse

La inscripción estará abierta hasta el 29 de julio para jóvenes de hasta 28 años. El proceso se realizará en modalidad virtual. Esto es lo que debe saber.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de jul, 2026
Comparta en:
Sena ofrece 1.000 cupos para jóvenes que quieran certificar sus competencias laborales: cómo acceder
Sena ofrece 1.000 cupos para jóvenes que quieran certificar sus competencias laborales: cómo acceder
Freepik

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) presentó la denominada certificatón ‘Talento Joven 2026’, una convocatoria dirigida a colombianos menores de 28 años que busca reconocer oficialmente las competencias laborales adquiridas a través de la experiencia, sin que sea necesario haber cursado estudios académicos o técnicos relacionados con esas habilidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La iniciativa fue anunciada este 15 de julio y contempla la apertura de 1.000 cupos en modalidad virtual para jóvenes de diferentes regiones del país. El proceso de inscripción estará habilitado hasta el 29 de julio.

Últimas Noticias

Super Astro Sol resultados del 9 de junio de 2026: estos son los números ganadores
ECONOMÍA

Resultados de Super Astro Sol del 15 de julio de 2026: número ganador del último sorteo

Dorado Tarde
ECONOMÍA

Resultados Dorado Tarde, último sorteo hoy 15 de julio de 2026: números ganadores

De acuerdo con el Sena, esta estrategia de certificación por competencias laborales tiene como objetivo fortalecer el perfil ocupacional de los participantes, facilitar su acceso al mercado laboral y reconocer los conocimientos desarrollados mediante la experiencia en distintos escenarios de aprendizaje.

¿Cuáles son las áreas de formación se certificarán?

Durante la convocatoria se evaluarán competencias correspondientes a 11 normas relacionadas con áreas que registran demanda laboral. Entre ellas se encuentran atención al cliente, diseño digital, instalación de equipos de cómputo, edición de audio, edición audiovisual, edición de imágenes, arte urbano, acondicionamiento físico, servicio al usuario, confección de prendas de vestir y montaje de sistemas fotovoltaicos para generación de energía eléctrica.

El Sena indicó que las personas interesadas podrán acceder al proceso de certificación siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar. “El único requisito para participar es tener el documento de identidad y demostrar que tienen mínimo seis meses de experiencia”, manifestó Mario Javier Rincón, coordinador nacional de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.

Publicidad

¿Cómo realizar la inscripción?

Los jóvenes interesados podrán inscribirse a través del portal oficial del Sena, ingresando al banner de la Certificatón ‘Talento Joven 2026’.

La entidad explicó que esta certificación permite reconocer formalmente los conocimientos, destrezas y habilidades desarrollados mediante la experiencia laboral, el trabajo empírico o distintos procesos de aprendizaje. Este reconocimiento busca contribuir al fortalecimiento del perfil laboral de los participantes y ampliar sus posibilidades de vinculación al mercado de trabajo.

Publicidad

De acuerdo con el Sena que entre 2022 y el 31 de mayo de 2026 ha certificado las competencias laborales de 196.438 jóvenes en Colombia.

Según las cifras entregadas por la entidad, durante ese periodo se registraron 22.909 certificaciones en 2022, 45.409 en 2023, 54.675 en 2024, 59.172 en 2025 y 14.273 en 2026, con corte al 31 de mayo.

Finalmente, el Sena invitó a los jóvenes que cuentan con experiencia en alguna de las normas ofertadas a participar en esta convocatoria para obtener el reconocimiento de sus competencias laborales mediante el proceso de certificación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

SENA

Publicidad

Publicidad

Publicidad