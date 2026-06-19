Resultados Lotería de Risaralda del viernes 19 de junio de 2026: vea aquí los números ganadores

La noche de este viernes 19 de junio, la atención de miles de apostadores en el Eje Cafetero y en todo el territorio nacional se centra nuevamente en la Lotería de Risaralda. Conocida popularmente como la que "le cumple a sus sueños", esta emblemática institución realiza su tradicional sorteo bajo una atmósfera de gran expectativa, buscando transformar la realidad financiera de un nuevo afortunado ganador.



El evento, que se transmite en vivo por el canal regional Telecafé a las 11:00 p.m., pone sobre la mesa una bolsa de premios sumamente competitiva. Según los planes de premios más recientes reportados, la entidad dispone de una bolsa que supera los $14.400 millones de pesos en juego, consolidándose como una de las opciones más atractivas del mercado de loterías tradicionales en el país.

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El gran protagonista de la jornada es el Premio Mayor, que asciende a la cifra de $2.333.333.333. Para alzarse con esta multimillonaria suma, el billete del jugador, que consta de un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, debe coincidir exactamente con los resultados arrojados por las baloteras neumáticas de última generación utilizadas en el proceso.



Resultados Lotería de Risaralda del viernes 19 de junio de 2026

A continuación, se presentan los resultados oficiales de la jornada:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

¿Cómo participar de la Lotería del Risaralda?

Es importante recordar que, además del premio gordo, la Lotería de Risaralda ofrece una robusta línea de más de 20 premios "secos". Entre ellos destacan el "Seco el Gordo" por $300 millones, el "Ángel de la Suerte" de $200 millones, y la "Mula Millonaria" de $150 millones. La oferta se complementa con secos que van desde los $30 hasta los $80 millones, además de miles de aproximaciones con y sin serie.

Participar en este sorteo sigue siendo accesible para el público general. El billete completo, compuesto por tres fracciones, tiene un valor comercial de $12.000 pesos, mientras que la fracción individual puede adquirirse por tan solo $4.000 pesos. Esta modalidad permite que los ciudadanos participen según sus capacidades, dándoles derecho a reclamar la parte proporcional de los dividendos en caso de ganar.



Más allá del azar, cada apuesta contribuye directamente al bienestar social. La Lotería de Risaralda destina una porción significativa de sus ingresos al financiamiento de la salud pública, incluyendo hospitales y programas comunitarios. De esta manera, cada sorteo se traduce en transferencias de miles de millones de pesos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.



Para quienes resulten favorecidos en esta jornada, el proceso de cobro está estrictamente regulado. Los premios menores (hasta aproximadamente $10.500.000) pueden reclamarse en agencias autorizadas presentando el billete original y copia de la cédula.

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Sin embargo, para el Premio Mayor y secos de alta cuantía, los ganadores deben dirigirse a la sede administrativa en Pereira, ubicada en la Calle 19 N° 7-53. Allí se realiza un proceso de verificación de autenticidad del billete, se revisan antecedentes y se procede al pago mediante cheque o transferencia. Cabe destacar que, por ley, a todo premio de azar se le aplica una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. La jornada de este viernes reafirma el papel de la lotería no solo como un motor de esperanza económica, sino como una institución clave para el desarrollo social del departamento de Risaralda.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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