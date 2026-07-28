Resultados de Dorado Tarde del 28 de julio de 2026: número ganador y quinta balota del último sorteo

En la recta final del mes de julio, el entusiasmo por los juegos de suerte y azar se renueva en la capital y la región andina. Este martes, el sorteo del Dorado Tarde vuelve a encender los motores de sus tómbolas oficiales, atrayendo la atención de miles de colombianos que confían en su número de la suerte para obtener una satisfacción económica. Este tradicional juego de chance, respaldado por la Lotería de Bogotá, se destaca por su sólida transparencia institucional y por su valioso aporte social, al destinar un porcentaje reglamentario de sus ventas al fortalecimiento del sistema de salud pública.



Número ganador del Dorado Tarde hoy:

A continuación, la combinación ganadora de hoy, martes 28 de julio:



Número Ganador: [____]

[____] La Quinta (balota adicional): [____]

(Nota: El espacio se actualizará de manera inmediata una vez finalice la transmisión oficial de las 3:25 p. m. y las autoridades expidan el acta de validación del sorteo).



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el valor de la apuesta?

La mayor fortaleza operativa del Dorado Tarde se encuentra en la flexibilidad del formato de chance o apuesta permanente. A diferencia de las loterías de billete cerrado, en este sistema el apostador define con absoluta libertad el número de su preferencia y el presupuesto que desea invertir.

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Para participar, únicamente se debe seleccionar una combinación de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y fijar el valor de la jugada. Los tiquetes se pueden adquirir desde montos sumamente accesibles, iniciando en $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA) en la red autorizada de terminales físicos Paga Todo, o a través de sus canales digitales y aplicaciones móviles oficiales.



Plan de premios

El esquema de premios del Dorado Tarde premia la precisión del apostador, calculando los desembolsos sobre el valor neto jugado (excluyendo el IVA):



4 cifras (Directo): Otorga 4.500 veces el valor de lo apostado.

Otorga el valor de lo apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el monto invertido.

Paga el monto invertido. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la jugada.

Retribuye la jugada. 1 cifra (Uña): Devuelve 5 veces la cantidad apostada.

Adicionalmente, quienes buscan ampliar las probabilidades de acierto pueden optar por la modalidad de chance combinado, la cual entrega premio si las cifras seleccionadas aparecen en cualquier orden, ajustando proporcionalmente la tasa de retorno.



Requisitos y pasos para reclamar su premio

En caso de resultar favorecido en la jornada de este martes, considere los siguientes requerimientos legales para hacer efectivo su premio:



Custodia del tiquete: El comprobante impreso es un título valor al portador. Debe conservarse en perfecto estado, exento de tachaduras, enmiendas, roturas o humedad. Identificación personal: El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original. Lugar de cobro: Para cuantías menores, el dinero se entrega en cualquier punto de la red autorizada. Si la cifra supera las 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el trámite se realiza en las sedes administrativas de la concesionaria, donde se aplicará la retención del 20% por concepto de impuesto a las Ganancias Ocasionales. Término de caducidad: Conforme a lo establecido en la Ley 1393, el apostador dispone de un año calendario para realizar el cobro antes de que los fondos expiren.

El nombre del sorteo rinde tributo a la célebre leyenda de El Dorado, cuyos relatos sobre tesoros y riqueza marcaron la historia de la Sabana de Bogotá y la cultura muisca. Nacido como una alternativa de juego rápido administrada por la Lotería de Bogotá, la marca evolucionó hasta consolidar una red de sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo su compromiso permanente de apoyar a los hospitales e instituciones de salud públicas en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.