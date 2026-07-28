Ni subsidio ni descuento: el proyecto que hará bajar el recibo de la luz en Bogotá

Bogotá ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en su historia energética al apostar decididamente por la transición hacia fuentes limpias y renovables. En el sur de la capital colombiana, avanza una iniciativa pionera que busca aprovechar la radiación solar para mitigar el impacto económico que representan los servicios públicos en las familias más vulnerables. Este proyecto no solo representa un avance técnico, sino que se trata de un alivio financiero directo para cerca de 2.000 hogares que verán una disminución tangible en el valor mensual de sus recibos de luz.



Paneles solares en el sur de Bogotá, una infraestructura masiva para la energía limpia

La magnitud de esta obra se hace evidente desde el aire, donde se pueden observar cientos de paneles fotovoltaicos instalados estratégicamente. La infraestructura se concentra principalmente en las cubiertas de dos Centros de Felicidad (CEFE): el de San Cristóbal y el del Tunal. En este último, ya se han instalado 1.000 paneles de un total previsto de 1.590, mientras que en San Cristóbal se contempla la ubicación de 1.833 módulos adicionales.

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Esta apuesta por la producción de energía desde edificios públicos tiene como objetivo generar electricidad sostenible y limpia a partir del sol. Lo más innovador de este esquema es que toda la energía producida en estos puntos no se limita exclusivamente al autoconsumo de los escenarios deportivos, sino que se integra directamente al sistema de distribución eléctrica de la ciudad.

En el sur de #Bogotá avanza un proyecto que aprovecha la energía solar para reducir el valor de la factura de electricidad de miles de familias vulnerables. Así funcionará.



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Ahorro real: ¿cómo el proyecto reducirá hasta el 50% del valor de la factura?

El funcionamiento de este modelo se basa en la integración de excedentes a la red. La energía generada en los paneles solares de los CEFE se incorpora a la red eléctrica que abastece a miles de familias, lo que permite que esa producción se reste del consumo total que estos hogares tendrían que pagar normalmente.



Para los beneficiarios, esto se traduce en un impacto directo al bolsillo. Según las proyecciones técnicas, en los mejores casos, la reducción en la factura de energía podría alcanzar hasta un 50%. Este sistema permite que la infraestructura pública no solo preste un servicio social a través del deporte y la cultura, sino que también actúe como un motor de economía circular y ahorro energético para la comunidad circundante.



Las localidades que integrarán la primera comunidad energética urbana

Este programa piloto está diseñado específicamente para atender a poblaciones con necesidades económicas particulares, enfocándose en hogares de estratos 1 y 2, o aquellos clasificados en los grupos A y B del Sisbén. Las familias que formarán parte de esta primera comunidad energética urbana residen principalmente en las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Sumapaz y Rafael Uribe Uribe.



Además del beneficio económico inmediato, estos ciudadanos se convierten en pioneros a nivel nacional al integrar un modelo que busca impulsar mejores condiciones de vida en sus barrios. El cronograma establecido indica que para el mes de octubre la instalación de la infraestructura debería estar finalizada, permitiendo así proceder con los convenios necesarios para su entrada en operación oficial.

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El éxito de este piloto en Bogotá es fundamental para el futuro de la política energética en Colombia. Si los resultados cumplen con las expectativas de ahorro y eficiencia, el modelo se replicará en otros sectores de la ciudad, sentando un precedente para consolidar comunidades cada vez más descarbonizadas. La meta final es demostrar que la transición energética es una herramienta poderosa no solo para el cuidado del medio ambiente, sino también para fortalecer la economía de los sectores menos favorecidos y cambiar la manera en la que la ciudad produce y comparte su energía.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL