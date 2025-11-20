Resultados Caribeña Día último sorteo 20 de noviembre de 2025: conozca el número ganador

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este jueves, 20 de noviembre de 2025, a las 2:30 p. m., se llevará a cabo el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances con más participación en la región Caribe. El juego se realiza mediante un sistema automatizado que selecciona en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. El sorteo se desarrolla bajo estrictas normas establecidas por las autoridades. Al finalizar, el número ganador se publica a través de los canales oficiales. Así que, si participó en La Caribeña Día, podrá consultar el resultado y confirmar tu jugada conforme a las reglas del juego.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.
|Chance
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|19 noviembre 2025
|6220
|Caribeña Noche
|19 noviembre 2025
|7387
|Caribeña Día
|18 noviembre 2025
|8512
|Caribeña Noche
|18 noviembre 2025
|5698
|Caribeña Día
|17 noviembre 2025
|2296
|Caribeña Noche
|17 noviembre 2025
|1930
|Caribeña Día
|16 noviembre 2025
|4429
|Caribeña Noche
|16 noviembre 2025
|4282
|Caribeña Día
|15 noviembre 2025
|8175
|Caribeña Noche
|15 noviembre 2025
|4514
|Caribeña Día
|14 noviembre 2025
|8567
|Caribeña Noche
|14 noviembre 2025
|0923
|Caribeña Día
|13 noviembre 2025
|8289
|Caribeña Noche
|13 noviembre 2025
|7635
|Caribeña Día
|12 noviembre 2025
|6739
|Caribeña Noche
|12 noviembre 2025
|0566
|Caribeña Día
|11 noviembre 2025
|3114
|Caribeña Noche
|11 noviembre 2025
|7435
|Caribeña Día
|10 noviembre 2025
|2589
|Caribeña Noche
|10 noviembre 2025
|3371
|Caribeña Día
|09 noviembre 2025
|2204
|Caribeña Noche
|09 noviembre 2025
|0191
|Caribeña Día
|08 noviembre 2025
|2665
|Caribeña Noche
|08 noviembre 2025
|2835
El valor de las apuestas en Caribeña Día está pensado para ser accesible y flexible. El monto mínimo permitido es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo alcanza los $10.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con diferentes niveles de ingreso sin comprometer su economía. En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
Para participar, el jugador debe adquirir su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL