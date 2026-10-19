Resultados de la Lotería de Cundinamarca del lunes 19 de octubre: número y serie ganadores

Este lunes se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, en el que los participantes esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor y los números favorecidos en las demás categorías. El sorteo está programado para las 10:30 p. m. Los resultados del premio mayor y de los premios secos deben verificarse una vez la entidad publique el boletín oficial de esta jornada.

Resultado de la Lotería de Cundinamarca hoy 19 de octubre

Estos son los datos principales del sorteo de este lunes:

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Número del sorteo: 4825.

Número ganador del premio mayor: pendiente de confirmación oficial.

Serie ganadora: pendiente de confirmación oficial.

Premio mayor anunciado: $10.000 millones.

La Lotería de Cundinamarca cuenta con un plan de premios que incluye diferentes categorías de premios secos. Los números ganadores deben consultarse en los canales oficiales después de la realización del sorteo.



¿Cuáles son los resultados de los premios secos?

Además del premio mayor, el plan de premios contempla categorías como la Balsa Millonaria, el Tunjo de Oro, la Guaca Secreta y otros premios secos de distintas cuantías. Los números y las series ganadoras de estas categorías quedan pendientes de publicación para el sorteo 4825. Los jugadores deben revisar el listado oficial para comprobar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.



¿Cuál fue el resultado del sorteo anterior de la Lotería de Cundinamarca?

En el sorteo 4824, realizado el martes 13 de octubre debido al festivo del lunes, el premio mayor correspondió al número 5793, serie 251, con un premio de $10.000 millones. Ese resultado pertenece a la edición anterior y no debe confundirse con el sorteo de este lunes 19 de octubre.

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¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca está programado para las 10:30 p. m., hora de Colombia. La transmisión puede seguirse por Canal 1 y los resultados se publican después de la validación correspondiente.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los jugadores pueden revisar los números ganadores y las series en la página oficial de la Lotería de Cundinamarca. Es importante verificar los datos del sorteo correspondiente antes de reclamar un premio.

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