Último sorteo de la Lotería del Tolima: número ganador del premio mayor de hoy, lunes 19 de octubre

El calendario de sorteos en Colombia avanza este lunes 19 de octubre de 2026 con una de las citas de azar más arraigadas en el centro del país. La Lotería del Tolima ejecuta su sorteo ordinario número 4192, desplegando una importante oferta de premios que supera los 13.400 millones de pesos en incentivos, orientada a retribuir la fidelidad de sus apostadores en la geografía nacional.

El premio de mayor codicia vuelve a ser la bolsa principal de 3.500 millones de pesos para quien acierte las cuatro cifras y la serie respectiva.



Resultados oficiales: Sorteo 4192 (19 de octubre)

El acto de extracción de balotas se lleva a cabo sobre las 10:30 p.m. mediante señal abierta por el Canal Uno y canales digitales oficiales, bajo la vigilancia estricta de autoridades de la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y un delegado de control de juegos.

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Combinación del Premio Mayor ($3.500.000.000):



Número acertado: [ NÚMERO GANADOR ]

[ NÚMERO GANADOR ] Serie asignada: [ SERIE ]

(Nota: Las combinaciones numéricas anteriores se publicarán de forma inmediata en el instante en que las balotas queden validadas por el comité técnico de la transmisión).



Impacto en la salud regional y el rol de las rentas monopólicas

Detrás de las cifras y los acumulados millonarios subyace una función pública determinante. De acuerdo con el marco legal colombiano (Ley 643 de 2001), los juegos de suerte y azar operan bajo un régimen de monopolio arbitrio del Estado, por lo que una fracción considerable del dinero recaudado por la venta de cada fracción impreso o virtual se destina de forma directa a la red pública de salud del departamento del Tolima.



Estos recursos apoyan el financiamiento de infraestructura hospitalaria, compra de medicamentos e insumos médicos, beneficiando a la población vinculada al régimen subsidiado de la región.



Protocolo legal para reclamo de premios y retención fiscal

Para aquellos ciudadanos que resulten favorecidos en la jornada de este 19 de octubre, es primordial seguir las pautas legales fijadas por la administración:



Plazo de caducidad: El derecho a cobrar cualquier premio prescribe transcurrido un (1) año contado a partir de la fecha de realización del sorteo (Artículo 12 de la Ley 1393 de 2010). Impuesto a la Ganancia Ocasional: De acuerdo con la normativa tributaria en Colombia, los premios que superen el tope exento de UVT sufren un descuento del 20% por concepto de ganancia ocasional antes de ser abonados al ganador. Puntos de cobro:

Bajos montos: Puntos de venta autorizados como Gana Gana, Paga Todo o distribuidoras independientes presentando la fracción física en perfecto estado de conservación.

Puntos de venta autorizados como Gana Gana, Paga Todo o distribuidoras independientes presentando la fracción física en perfecto estado de conservación. Grandes premios: Sede de la Lotería del Tolima en Ibagué o agencias aliadas en otras capitales, presentando documento de identidad, RUT actualizado y certificación bancaria a nombre del titular del billete.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.