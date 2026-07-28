Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 28 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 28 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de suerte y azar con mayor trayectoria en Colombia. Como ocurre cada semana, la jornada permite conocer el número y la serie favorecidos con el premio mayor, así como las demás categorías contempladas en el plan oficial de premios.

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La extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso. Una vez concluye el sorteo, la organización publica los resultados oficiales a través de sus canales autorizados para que quienes adquirieron un billete completo o una fracción puedan verificar si la combinación registrada coincide con la anunciada.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 28 de julio de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Premio mayor: Por definir

Serie: Por definir

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, se recomienda revisar cuidadosamente que tanto el número como la serie impresos en el billete coincidan exactamente con la información oficial publicada por la entidad.



¿Cómo funciona la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja opera mediante la venta de billetes completos y fracciones autorizadas. Cada billete está identificado con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, combinación que participa en el sorteo semanal.



Para obtener el premio mayor es indispensable acertar exactamente el número y la serie en el mismo orden en que son anunciados durante la extracción oficial. Además del premio principal, el plan contempla premios secos, aproximaciones y otras categorías que amplían las opciones de obtener un reconocimiento económico.

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Los billetes pueden adquirirse a través de distribuidores y puntos de venta autorizados en diferentes regiones del país.

Plan oficial de premios

El esquema de premiación de la Lotería de la Cruz Roja está encabezado por un premio mayor de 10.000 millones de pesos. Adicionalmente, la entidad incluye otras categorías dentro de su plan de premios, entre ellas:

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Premios secos de 200 millones de pesos.

Premios secos de 100 millones de pesos.

Premios secos de 50 millones de pesos.

Premios secos de 30 millones de pesos.

Premios secos de 20 millones de pesos.

Premios secos de 10 millones de pesos.

Premios por aproximaciones y coincidencias parciales.

Una vez termina la transmisión oficial, la organización divulga el listado completo de resultados para facilitar la consulta de todas las categorías de premiación.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número y la serie registrados en el billete coinciden con los resultados oficiales, será indispensable conservar el documento original en buen estado. El billete constituye el único soporte válido para iniciar el proceso de reclamación, por lo que no debe presentar tachaduras, roturas, alteraciones o deterioro.

Generalmente, para efectuar el cobro será necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad vigente. Dependiendo del valor del premio, el trámite podrá adelantarse ante distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, cumpliendo los requisitos establecidos para cada caso.

Los premios obtenidos están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

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Recomendaciones para verificar los resultados

Antes de adelantar cualquier trámite, las autoridades recomiendan consultar el número ganador y la serie únicamente mediante los canales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja. También aconsejan comparar cuidadosamente los datos impresos en el billete con los resultados publicados para evitar errores durante la validación.

Asimismo, es importante proteger el billete de daños o alteraciones y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Finalmente, recuerde que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo; una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

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