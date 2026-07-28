Cámara de Representantes aprueba que posesión de Abelardo de la Espriella sea en Cali.

Con 117 votos por el sí y 7 por el no, la Cámara de Representantes votó a favor de que el presidente electo Abelardo de la Espriella realice su posesión presidencial en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) el próximo 7 de agosto. Ahora el Senado de la República deberá votar nuevamente si aprueba que se lleve a cabo allí. Según la propuesta del mandatario electo, el acto se haría en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y tendría un costo de 5.950 millones de pesos, valor que fue confirmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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La proposición fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá del partido Salvación Nacional, Carol Borda, y decía lo siguiente: "De conformidad con el artículo 192 y 140 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 33 de la Ley 5ª de 1992, se propone aprobar el traslado extraordinario y excepcional de la sede de la Cámara de Representantes para que sesione en pleno junto con el Senado de la República en la ciudad de Santiago de Cali, el día 7 de agosto de 2026, con el fin de llevar a cabo la ceremonia de posesión del presidente y del vicepresidente de la República electos para el período constitucional 2026-2030. Una vez concluido el acto de posesión, la sede de la Cámara de Representantes volverá de pleno derecho al Capitolio Nacional, en la ciudad de Bogotá D.C., sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno".

Anteriormente se había planteado que el acto se hiciera en el departamento del Cauca, lo cual había sido aprobado por el Senado, pero el equipo del mandatario electo solicitó cambiar el lugar el pasado 26 de julio, para que ahora se realice en la capital vallecaucana. "Una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia. Quiero pedir respetuosamente a las autoridades competentes, Senado y Cámara, que al momento de adoptar la decisión definitiva tengan en cuenta estas circunstancias, respetados congresistas que son absolutamente excepcionales", dijo Abelardo de la Espriella en una alocución.



De otro lado, Abelardo de la Espriella aseguró que, debido a la actividad volcánica en el suroccidente y el cierre frecuente del aeropuerto de PopayánEn este momento nos encontramos ultimando los detalles logísticos, protocolarios y operativos de la ceremonia.



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