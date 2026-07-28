Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila del 28 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila realizan este martes 28 de julio de 2026 una nueva jornada de sorteos en Colombia. Como ocurre cada semana, las entidades encargadas de estos juegos de suerte y azar publican las combinaciones oficiales para que quienes adquirieron un billete o una fracción puedan verificar si el número y la serie registrados coinciden con los resultados anunciados.

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Una vez finalizan las extracciones, los operadores divulgan la información a través de sus canales oficiales, permitiendo la consulta del premio mayor y de las demás categorías contempladas en sus respectivos planes de premios. Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, las entidades recomiendan revisar cuidadosamente que tanto el número como la serie del billete correspondan exactamente con los datos oficiales.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila del 28 de julio de 2026

Luego de concluir los sorteos de este martes, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Lotería de la Cruz Roja



Premio mayor: [Número por definir]

Serie: [Serie por definir]

Lotería del Huila



Número ganador: [Número por definir]

Serie: [Serie por definir]

¿Cómo funcionan la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila?

Estos sorteos operan mediante la venta de billetes completos o fracciones autorizadas. Cada billete está identificado por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, combinación que participa en la extracción semanal.



Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente el número y la serie en el mismo orden en que son anunciados durante el sorteo. Además de esta categoría principal, los planes de premios incluyen aproximaciones y premios secos, según las condiciones establecidas por cada lotería.

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Recomendaciones para verificar los resultados

Una vez se conocen los números oficiales, es recomendable comparar cuidadosamente la información del billete con los resultados publicados. Las autoridades insisten en consultar únicamente los canales oficiales para evitar errores o información incorrecta.

También aconsejan conservar el billete en buen estado, sin tachaduras, roturas o alteraciones, ya que este documento constituye el único soporte válido para demostrar la propiedad del premio en caso de resultar favorecido.

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Igualmente, recomiendan no compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería como medida preventiva frente a posibles fraudes.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número y la serie del billete coinciden con los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el documento original y verificar los requisitos establecidos por la entidad correspondiente.

Generalmente, para realizar el cobro es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad vigente. En premios de mayor cuantía, las loterías pueden solicitar documentación adicional conforme a los procedimientos previstos para cada caso.

Los premios están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados en la legislación colombiana. Asimismo, las entidades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Transcurrido ese periodo, el derecho al cobro expira.

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Por ello, antes de iniciar cualquier trámite, la recomendación es confirmar que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila.

