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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche, último sorteo de hoy, martes 28 de julio de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche, último sorteo de hoy, martes 28 de julio de 2026: números ganadores

Este martes hay una nueva edición del sorteo de La Caribeña Noche. Consulte EN VIVO el número ganador y la quinta cifra del último sorteo.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Resultados Caribeña Noche
Resultados Caribeña Noche
La Caribeña - Getty Images

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza este martes 28 de julio de 2026 a las 10:30 p. m. Una vez concluya la extracción de las balotas, el operador publicará el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales oficiales para que los apostadores puedan verificar si su jugada resultó premiada.

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Resultados Caribeña Noche, último sorteo del martes 28 de julio de 2026

Número ganador: por definir
Quinta cifra: por definir

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Tras finalizar el sorteo, el operador divulga oficialmente la combinación ganadora. Los apostadores deben comparar cuidadosamente su comprobante con el resultado publicado y conservar el tiquete en buen estado hasta confirmar si obtuvieron algún premio.

¿Cuánto cuesta jugar La Caribeña Noche y cómo reclamar un premio?

Las apuestas en La Caribeña Noche tienen un valor mínimo de $500 y un máximo de $10.000, permitiendo que cada jugador defina el monto de su participación.

Para reclamar un premio, el procedimiento depende del valor obtenido:

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  • Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original, documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia electrónica.

Modalidades de juego

La Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana acertando las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: premio al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o "pata": acertar las dos últimas cifras.
  • Una cifra o "uña": acertar únicamente la última cifra.

Para participar solo es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, elegir un número entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante original, ya que será indispensable para cualquier proceso de reclamación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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