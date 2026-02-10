Bogotá tendrá cursos gratuitos para mujeres que deseen impulsar emprendimientos; hay 1.200 cupos

En un esfuerzo por consolidar el tejido empresarial femenino y reducir las desigualdades históricas en el acceso a recursos técnicos, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha lanzado una ambiciosa convocatoria dirigida a las mujeres que lideran la economía popular y local de la ciudad. A través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), se ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Lidertesas', el cual busca transformar ideas de negocio en empresas robustas y competitivas.

Esta iniciativa surge como una respuesta directa a la necesidad de fortalecer la sostenibilidad y la formalización de los proyectos productivos liderados por mujeres. Para este año, la administración distrital ha fijado una meta clara: beneficiar a 1.200 emprendedoras provenientes de diversas localidades de la capital.

A diferencia de los modelos académicos tradicionales, 'Lidertesas' se fundamenta en una metodología de asistencia técnica tipo bootcamp. Este formato permite que las participantes asistan a talleres prácticos presenciales diseñados para ser aplicados de manera inmediata en la gestión de sus negocios. Los ejes temáticos del programa han sido seleccionados estratégicamente para atacar los puntos débiles más comunes en el ecosistema emprendedor femenino.



Mónica Flórez, subdirectora de Emprendimiento y Negocios de la SDDE, destacó la importancia de este enfoque al señalar que, con el programa, se busca “cerrar brechas de género en el ecosistema empresarial y transformar los emprendimientos femeninos en negocios sostenibles, competitivos y con proyección de crecimiento”.



Requisitos e inscripciones

La convocatoria está dirigida específicamente a mujeres mayores de 28 años. El proceso de postulación es gratuito y se realiza de forma virtual mediante un formulario de inscripción simplificado al que puede acceder en el siguiente enlace. La primera gran cita de este ciclo formativo tendrá lugar el próximo 28 de febrero en el Centro de Talento Creativo. No obstante, la Secretaría ha confirmado que a lo largo de 2026 se habilitarán nuevas fechas y espacios para asegurar una cobertura incluyente en todo el territorio distrital.



Uno de los componentes más destacados de 'Lidertesas' es su capacidad para generar comunidad. El programa no solo transfiere conocimientos técnicos, sino que fomenta la creación de redes de colaboración entre las asistentes. Además, la estrategia tiene un enfoque de equidad, priorizando a aquellas mujeres que enfrentan mayores barreras para acceder a formación académica formal. Para ello, los contenidos se adaptan según el nivel de madurez de cada emprendimiento, garantizando que tanto los negocios incipientes como los más avanzados encuentren herramientas de valor.

Al finalizar los procesos formativos, las participantes no quedan a su suerte. El programa contempla la integración de las emprendedoras a redes institucionales y espacios de comercialización. Esto permite que sus productos ganen visibilidad y se abran oportunidades reales de crecimiento en el mercado local e internacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

