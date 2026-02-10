Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 10 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Huila celebra hoy su sorteo nocturno dentro del calendario oficial de juegos de azar en Colombia. La jornada mantiene en expectativa a jugadores que esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor y verificar si su billete resulta favorecido.



El sorteo se desarrolla en horas de la noche y se transmite EN VIVO a partir de las 10:30 p.m. a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de la entidad. El proceso cuenta con la supervisión correspondiente para garantizar transparencia y legalidad en cada extracción.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila hoy, 10 de febrero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial, la Lotería del Huila publica la combinación ganadora del premio mayor y la serie correspondiente.



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores contrastar siempre la información con los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Plan de premios de la Lotería del Huila

Además del premio mayor de $2.000 millones, el sorteo contempla una serie de incentivos adicionales que amplían las posibilidades de ganar mediante aproximaciones:



Última cifra del número ganador: $144.578

Dos primeras cifras: $2.710.843

Dos últimas cifras: $2.710.843

Tres primeras cifras: $14.909.639

Dos primeras y última cifra: $11.295.181

Tres últimas cifras: $11.295.181

Premio mayor en cualquier orden: $5.421.687

Estas aproximaciones permiten que los jugadores reciban premios incluso sin acertar la combinación completa, de acuerdo con las condiciones vigentes del sorteo.



¿Cómo participar y reclamar premios?

El billete completo tiene un valor de $12.000, dividido en tres fracciones de $4.000 cada una, lo que permite participar con una inversión parcial y recibir premios proporcionales en caso de resultar ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los billetes pueden adquirirse de manera presencial en puntos de venta autorizados y loteros oficiales, o en modalidad digital a través del portal web de la Lotería del Huila y plataformas aliadas habilitadas para pagos electrónicos.

En caso de ganar, es fundamental conservar el billete en perfecto estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. Para premios mayores, el ganador debe presentar su documento de identidad original en las oficinas autorizadas. Los premios que superen las 48 UVT están sujetos a la retención legal del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.



Con el sorteo de hoy, martes 10 de febrero de 2026, la Lotería del Huila mantiene viva la tradición de los juegos de azar en el país, al tiempo que contribuye al financiamiento del sistema de salud del departamento.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co