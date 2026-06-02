Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 2 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 2 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que despierta el interés de miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Como cada semana, los participantes siguen atentos la transmisión oficial para conocer el número y la serie favorecidos con el premio mayor.



Con una trayectoria consolidada en el país, este sorteo continúa siendo uno de los más reconocidos por los jugadores, no solo por la cuantía de sus premios, sino también por el impacto social de los recursos que genera. La expectativa se mantiene durante toda la jornada hasta que se conocen oficialmente los resultados de la noche.

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 2 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Los resultados oficiales son divulgados a través de los canales autorizados de la entidad organizadora y pueden verificarse posteriormente en sus plataformas oficiales.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales antes de iniciar cualquier proceso de validación o reclamación de premios.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja mantiene un amplio esquema de incentivos que la ubica entre las más atractivas del país.



Dentro de su plan de premios se encuentran:



Premio mayor multimillonario.

Premios secos de diferentes categorías.

Premios por aproximaciones.

Incentivos por coincidencias parciales en número y serie.

Gracias a esta estructura, los participantes cuentan con múltiples posibilidades de obtener algún premio incluso sin acertar exactamente la combinación principal.

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¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Para participar en este sorteo, los jugadores deben adquirir un billete autorizado que incluye un número de cuatro cifras y una serie específica.

El objetivo consiste en acertar ambos datos tal como son anunciados durante el sorteo oficial.

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Los participantes pueden optar por comprar el billete completo o adquirir fracciones, dependiendo de sus preferencias y presupuesto.

La comercialización se realiza a través de loteros autorizados y distribuidores oficiales habilitados en distintas regiones del país.

Horario y transmisión oficial del sorteo

La Lotería de la Cruz Roja juega todos los martes en horario nocturno. La transmisión oficial suele realizarse a través de Canal 1 y de las plataformas digitales autorizadas por la entidad.

Los resultados se conocen pocos minutos después de finalizada la extracción y son publicados en los canales oficiales para consulta de los jugadores.

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Cada jornada se desarrolla bajo mecanismos de supervisión y control que buscan garantizar la transparencia del proceso.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin alteraciones ni deterioros, ya que este documento es indispensable para realizar cualquier trámite de cobro.

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Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Billete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales para premios de alto valor.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal para reclamar los premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines establecidos por la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co