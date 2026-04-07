Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 7 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este martes se realiza una nueva edición del sorteo ordinario de la Lotería de la Cruz Roja, que mantiene la expectativa de miles de apostadores en todo el territorio nacional. La jornada se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y transparencia, lo que garantiza la confiabilidad de cada una de las extracciones.



Más allá del componente de azar, este sorteo tiene un valor adicional pues los recursos recaudados se destinan a labores humanitarias, atención de emergencias y fortalecimiento de la red de salud, lo que convierte cada billete en un aporte directo a causas sociales en Colombia.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana del 7 de abril de 2026

Tras finalizar el sorteo de esta noche, se publican los resultados oficiales correspondientes:



Premio Mayor: por definir

por definir Serie: por definir

Los resultados se actualizan una vez concluye la transmisión oficial del sorteo en horas de la noche



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana

El plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja se mantiene como uno de los más atractivos del país, encabezado por un premio mayor de $10.000 millones. A esto se suma una estructura que amplía las oportunidades de ganar:

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Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Un premio seco de: $200 millones

Cuatro premios secos de: $100 millones

Diez premios secos de: $30 millones

Quince premios secos de: $20 millones

Veinte premios secos de: $10 millones

El costo de la fracción se mantiene en $5.000, mientras que el billete completo tiene un valor de $15.000, lo que facilita la participación de miles de colombianos en cada sorteo.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es fundamental seguir algunas recomendaciones para garantizar el cobro del premio sin inconvenientes. El billete debe conservarse en perfecto estado, ya que es un título valor al portador. No debe estar deteriorado, laminado o alterado.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados o con el lotero de confianza. Por su parte, los premios mayores deben gestionarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá o a través de sus canales oficiales.



Asimismo, es indispensable presentar el documento de identidad vigente y tener en cuenta que los premios están sujetos a descuentos legales, incluyendo impuestos y retenciones establecidos por la normativa colombiana.



La Lotería de la Cruz Roja continúa consolidándose como una de las más importantes del país, no solo por sus premios, sino por su misión social. Cada sorteo mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que buscan cambiar su suerte, al tiempo que contribuyen a salvar vidas y apoyar a comunidades en situación de vulnerabilidad.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co