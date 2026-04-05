Así es pabellón de la cárcel El Buen Pastor al que llegaría Zulma Guzmán, implicada en caso talio

Desde hace un año, Colombia está conmocionada por el desarrollo del caso talio, dos homicidios que pusieron en la mira de las autoridades a Zulma Guzmán Castro. Esta mujer es la principal sospechosa de haber orquestado un plan que causó la muerte de dos menores de edad y graves afectaciones para otros dos.

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El caso se remonta al viernes 4 de abril de 2025, cuando un mensajero recibió un paquete de frambuesas con chocolate en un edificio donde funcionaba el consultorio de Jeison López, un coach de vida que atendía a Guzmán. Según el testimonio de López, quien no está vinculado formalmente a la investigación, en ese momento él se encontraba en París, pero una mujer, identificada por el mensajero como Zenaida Pava Vargas, le entregó el paquete para hacerlo llegar a la casa de la familia de De Bedout Graham, en donde las consecuencias fueron devastadoras para los menores.



Talio: el "veneno del envenenador"

La complejidad del crimen radica en la sustancia utilizada. El talio es un metal extremadamente difícil de detectar debido a sus propiedades físicas. Andrea Bernal, toxicóloga del Instituto Nacional de Medicina Legal, explicó en Los Informantes los retos científicos que supuso este caso: “No son frecuentes (de detectar), no porque no podamos, sino porque en muchos casos es difícil llegar a pensar en esas sustancias”, pues sus síntomas suelen confundirse con enfermedades comunes “deterioros neurológicos o deterioros cardíacos”.

Sin embargo, en esta ocasión, la relevancia de la muestra fue determinante para la investigación: “Encontramos una cantidad, digamos que muy relevante para establecer la causa de muerte y la encontramos en varias matrices, incluso en matrices no biológicas, es decir, en alimentos que estaban relacionados”, explicó la experta.



La investigación de la Fiscalía no solo vincula a Guzmán con la muerte de las menores, sino también con el posible envenenamiento previo de Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout, quien falleció en 2021. Además, se indaga el envío de otros paquetes similares a una excuñada de la sospechosa y a una modelo.



De Londres a Bogotá

Tras la orden de captura internacional y la circular roja de Interpol, Zulma Guzmán fue localizada en Inglaterra el 16 de diciembre de 2025. En un intento por evadir a la Policía, se lanzó al río Támesis, de donde fue rescatada y puesta bajo custodia. Actualmente, se encuentra en proceso de extradición, un trámite sin precedentes bajo el tratado vigente con el Reino Unido por un delito de homicidio múltiple.



Como parte de este proceso, la justicia británica exige garantías sobre las condiciones de reclusión en Colombia. Se busca asegurar que se respeten los derechos humanos y la estabilidad mental de la procesada. Por ello, se ha puesto la lupa sobre la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, donde Guzmán sería recluida a su llegada al país para enfrentar un juicio por dos homicidios y dos tentativas de homicidio.



Así es la vida en El Buen Pastor

El Buen Pastor es el centro penitenciario femenino más grande de la capital colombiana. Aunque tiene una capacidad cercana a los 1.300 cupos, actualmente alberga a unas 1.600 mujeres, lo que implica retos significativos en materia de convivencia.

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El teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, explicó que la asignación de las internas depende de un examen médico, su salud mental y su clasificación de seguridad. “Establecen su condición de salud mental, pero también hay clasificación en términos de seguridad y de pena o de condena. Es decir, ¿qué delitos cometió? ¿qué condena tiene de 5 a 30 años?”, afirmó el oficial en Los Informantes.

Zulma Guzmán, dado su perfil y la gravedad de los cargos que enfrenta, podría terminar en uno de dos sectores específicos: el Patio 9 o el pabellón de máxima seguridad (extraditables) de la cárcel El Buen Pastor.

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El Patio 9 es conocido como la zona para exfuncionarias públicas o mujeres de alto perfil. A diferencia del resto de la cárcel, no presenta hacinamiento. Lina Castillo, directora del penal, describió su enfoque de trabajo en este sector: “Yo recibo a todo el mundo y trabajo con todo el mundo y a todas les trato con el mismo cariño y respeto... Procuro que la vida en prisión sea lo mejor llevadera posible”.

El destino más probable para alguien con un proceso internacional activo y un perfil de alto riesgo es el pabellón de nivel 1 de seguridad, donde se encuentran las mujeres solicitadas en extradición por otros países. Este es un entorno mucho más restrictivo. El coronel Gutiérrez detalló que “es el único pabellón de mujeres en Colombia extraditables. Tenemos hoy en día 25 extraditables y alrededor de 13 mujeres de nivel uno de seguridad aquí en Bogotá”.

En este pabellón, las internas viven bajo un régimen de aislamiento del resto de la población carcelaria. Las celdas, diseñadas originalmente para dos personas, suelen albergar a tres debido a la falta de espacio.

Ante las dudas de la justicia inglesa sobre la seguridad de los internos en Colombia, el director del INPEC admitió las dificultades, pero reafirmó el compromiso de la institución: “No hay tranquilidad absoluta en el entendido de que, así como se presentan riñas en la calle, temas de convivencia, el hacinamiento hace que en una celda para dos mujeres pueda haber cuatro”. No obstante, enfatizó que están en capacidad de “garantizar que cualquier persona privada de la libertad pague su condena... de una manera no tranquila, pero sí segura”.

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Mientras la delegación de la justicia inglesa evalúa el sistema carcelario colombiano, la Fiscalía sigue acumulando pruebas. Las familias de las víctimas esperan que el juicio inicie pronto, incluso de forma virtual, para que la justicia se concrete en suelo colombiano.