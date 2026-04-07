¿Cuándo regresan astronautas de Artemis II a la Tierra y qué riesgos tiene el trayecto de vuelta?

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron su viaje de regreso a la Tierra, tras observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite y alcanzar el punto más lejano de la Tierra al que un humano ha viajado.

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Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión (Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen) estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra. "Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra", comentó Cristina Koch cuando se reanudó la conexión.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.



¿Cómo será el viaje de regreso de Artemis II?

El viaje de regreso de la cápsula Orión se realiza en una llamada "trayectoria de retorno libre". Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar. Se tiene previsto que los astronautas aterricen en la Tierra el próximo 10 de abril.



Este martes la nave Orión abandonará la órbita lunar, lo que hará que una vez más la gravedad terrestre domine su trayectoria de regreso.



Tanto la idea como el regreso de la misión tiene riesgos para los astronautas, por lo que se puede decir que ya superaron dos de las tres importantes partes de esta misión. En el regreso, según se ha dicho, se vivirá el momento más violento de la expedición.

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La nave se dirige a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h, lo que generará un cambio intenso en el aire alrededor de la cápsula y fuego exterior en la misma. Lo único que protegerá a los tripulantes del fuego será el escudo térmico de la nave y en ese momento enfrentarán un segundo "apagón" de las comunicaciones por la intensidad de calor de la nave.

Luego de superar esta etapa, 11 paracaídas deben abrirse de manera escalonada para bajar la velocidad de la caída de la cápsula, la cual impactará en el océano Pacífico. Aunque todavía faltan algunos días para el regreso de los astronautas, en el lugar ya se encuentra el equipo de recuperación en el mar esperándolos.



Los logros de Artemis II

El lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. La misión actual superó la anterior marca, para alcanzar 406.771 kilómetros de distancia.

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"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", declaró Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston. Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

En su sobrevuelo, observaron a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Victor Glover describió el "terminator", la frontera de la Luna entre la noche y el día. "Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo", dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

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La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres.

Uno en honor a su apodo para la nave espacial: "Integrity". El segundo fue "Carroll", en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer.

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"Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll". Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio.

"Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Gibbons. La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.

*Con información de AFP