Exclusivo: los contactos secretos entre la DNI, emisarios del Gobierno Petro y ‘Papá Pitufo'

En medio de uno de los mayores escándalos de este Gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro presidente, a comienzos de 2025 se llevaron a cabo dos reuniones a puerta cerrada entre el abogado de uno de los delincuentes más buscados del país, Diego Marín, alias Papá Pitufo, y Jorge Lemus, quien en ese entonces era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).



Esos encuentros quedaron documentados en varias grabaciones a las cuales tuvo acceso Noticias Caracol. En los audios queda claro que antes de que cualquier autoridad colombiana tuviera acceso al llamado ‘zar del contrabando', al menos cuatro emisarios que se presentaban en nombre del Gobierno sostuvieron comunicación directa con él. También se escuchan los ofrecimientos que le hizo Lemus a alias Papá Pitufo de beneficios judiciales como si fuera una autoridad judicial y las advertencias que hizo el abogado, en nombre de su cliente, frente a las consecuencias que traería para el Gobierno y el círculo del presidente Petro si el llamado ‘zar del contrabando’ cuenta todo lo que sabe.

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Precisamente, esta semana Lemus, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Petro, renunció a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Antes de ocupar este alto cargo había sido el jefe de la DNI.



El encuentro entre Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’

Justamente, estando al frente de la DNI, Lemus sostuvo una serie de reuniones en su oficina con Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’. En un video, tomado del expediente judicial, se ven ambos saliendo de un restaurante en Cartagena. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela el contenido de dos grabaciones, que evidencian contactos clandestinos entre funcionarios y personas cercanas al actual Gobierno y el contrabandista, así como el ofrecimiento de beneficios para lograr su entrega en Colombia, una clara extralimitación de las funciones del jefe de la agencia de inteligencia de la Presidencia. Y lo más grave, los audios también dejan claro que ‘Papá Pitufo' tendría información que comprometería seriamente al Gobierno y a personas cercanas al presidente Petro.

Jorge Lemus: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana, y hasta donde quiera”.



Abogado: “Ahora es que llegar él aquí, si él va a hablar de todo mejor dicho apague y vámonos. Apague y vámonos”.



Jorge Lemus: “Eso es”.

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Abogado: “No, doctor no, no no”.

Jorge Lemus: “Dígale que yo se lo dije. Y apunte que yo se lo digo”.

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Abogado: “Listo, perfecto. No, no, yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”.

Este es uno de los apartes de la primera grabación, hecha el 26 de febrero de 2025 y cuya duración es de 1 hora y 50 minutos. El encuentro entre Lemus y el abogado se dio como consecuencia de las declaraciones de Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante el recordado consejo de ministros llevado a cabo el 4 de febrero de ese año. Ese día Rodríguez aseguró que la campaña de Gustavo Petro intentó ser infiltrada por los dineros de alias Papá Pitufo: “A la campaña intentaron penetrar con recursos de ese sector (...) intentaron meter una plata y la logramos frenar (...)”.

A raíz de esto, el abogado del mayor contrabandista del país comenzó por manifestar al jefe de la inteligencia de Colombia la sorpresa y el malestar que provocó en ‘Papá Pitufo' esas declaraciones.

“Al otro día volvió y me dijo ('Pitufo'): “A este man qué le pasó (a Augusto Rodríguez)”. Entonces, él ('Pitufo') quedó más desconcertado aún. Dijo: ¿Qué es esto por Dios?. Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición por... precisamente para yo evitar, para uno no estar en esto. Y mire: Solitos ellos. Dentro de todas estas situaciones, pero la verdad es que la intención nunca ha sido en contra del Gobierno. Siempre y desafortunadamente con la situación que se presentó. Sí, hombre, le sorprendió muchísimo. Yo tengo conocimiento pues cosas que le cuentan a él de lógicamente en muchos acercamientos con gente de aquí hasta el punto usted también personas que conoce, de pronto conocen, cercana a él”, dice el abogado.

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Para tratar de calmar al abogado, Lemus le dijo que creía que Rodríguez estaba mal de la cabeza:

Abogado: “El problema es que prácticamente con todo este verguero que armaron usted quedó comiendo mejor dicho... con lo que usted hable le están dando credibilidad a todo lo que salga a decir (Augusto Rodríguez)”.

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Jorge Lemus: “Es que lo que hablamos no es mentira. Es que lo que hablamos las pocas veces no es mentira. Él se la robó. Dígale que yo se lo dije. Acuérdese bien Jorge Arturo Lemus”.

Abogado: “Y cómo está con el doctor Augusto con todo esto. Con el doctor Augusto”.

Jorge Lemus: “ Hermano, yo creo que él tiene problemas en la cabeza, te lo digo yo así claramente”.

En una evidente advertencia, el abogado de 'Pitufo' fue enfático en asegurar que su cliente ha evitado mencionar temas que involucren al círculo familiar del presidente Gustavo Petro: “Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.

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Según el abogado, la intención de 'Pitufo' no es hacerle daño al Gobierno y así lo ha ratificado a varios emisarios que se presentan como enviados del presidente. En los primeros minutos de la grabación, el abogado le recordó a Lemus que fue el Gobierno el que buscó a ‘Pitufo’ para coordinar esa reunión.

“Entonces, preciso me llama (Diego Marín) y me dice: 'Vea, que es una cita, que tal cosa'. Me dijo: 'Pues hermano, pues vaya pues'. Yo le dije a este man: 'Yo voy con una condición'. Porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad delegado o no del señor presidente. Y yo con todo respeto se lo digo, doctor. Yo sé que ese señor es amigo, yo sé que sí, yo qué tal... pero vuelvo y le digo, acá estamos en un tema que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza. Y vuelvo y le digo: 'Aquí estoy por mandato pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención", señala el abogado.

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La pérdida de confianza a la que se refería el abogado era una clara referencia a los contactos que 'Pitufo' venía sosteniendo con algunos emisarios y funcionarios del Gobierno después de que se fue de Colombia rumbo a España y Portugal. Hoy está a la espera de que este último país resuelva una solicitud de asilo.



¿Quiénes son los cuatro emisarios del Gobierno?

A través de su abogado, alias Papá Pitufo le recordó al entonces jefe de la agencia de inteligencia de la Presidencia que tiene información sensible que podría hacerle daño al Gobierno y está relacionada a un puñado de emisarios que han llegado a buscarlo en nombre del presidente Gustavo Petro.

“Qué le digo yo, Diego (Marín) si se hubiera querido tirar en este Gobierno se lo tira. O sea, diciendo a cualquiera: 'Hablé con Ramón, hablé con Isaac, alguna vez le mandé razón con Alexánder López porque me conoce'. Yo a una persona de pronto por allá muy allegada al hermano, yo la verdad es que por ese lado no porque hay muchas ahí que no me funcionan. Hay muchas personas que llegan a hablar por él (el presidente). Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón, estoy hablando de Ramón el español”, se le escucha decir al abogado.

El primero de los emisarios a los que se refiere el abogado es Ramón Devesa, un catalán que ha sido cercano al Gobierno de Gustavo Petro desde la campaña. Devesa terminó siendo señalado por Augusto Rodríguez por extorsión al haberle presuntamente exigido dinero para entregarle el video que probaría la supuesta devolución de 500 millones de pesos que 'Pitufo' habría intentado meter a la campaña presidencial.

"Busqué a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así que renuncié a esta exigencia".

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A pesar de lo dicho por Rodríguez, el audio que revela Noticias Caracol deja en evidencia que Ramón Devesa habría servido como una especie de enlace que llevaba y traía mensajes entre el Gobierno y 'Papá Pitufo'.

Abogado: “Desafortunadamente, yo en esto soy muy prudente. Y yo manejé cosas muy muy herméticamente con el señor Diego (Marín)”.

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Jorge Lemus: “Ok”.

Abogado: “Yo tuve otro camino en el cual le mandaba razones al señor presidente, que era con el señor Ramón (Devesa), que fue uno de los delegados que el presidente mandó a España”.

Según el abogado, a través de Ramón Devesa, le ayudaban al Gobierno a verificar información en el bajo mundo de temas relacionados con la seguridad del presidente.

“De hecho, con Ramón (Devesa) yo le entregaba otras cosas de índole... unas situaciones con el presidente, quería saber. Yo vuelvo y le digo, tengo personas del bajo mundo y tenía él una inquietud, sobre todo de un atentado que querían hacerle, o algo así, algo de una organización, algo que le querían hacer como en Cali. Yo le ayudé a... Y se le presentó y se le mandó información”, afirma el abogado.

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El segundo emisario mencionado en las grabaciones fue Isaac Beltrán, un exasesor de la Uiaf, quien admitió públicamente en 6AM W haber asistido a una reunión con 'Pitufo' en España en abril de 2024. Según Beltrán, lo hizo por delegación del exdirector de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás, y del presidente de la república Gustavo Petro: “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él, el señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”.

En los audios, el abogado le dijo a Lemus que 'Pitufo' le habría ofrecido al Gobierno, a través de Isaac Beltrán, intermediar con las bandas delincuenciales para que el Gobierno pudiera controlar el orden público en Buenaventura y Tuluá:

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“A nosotros no nos interesa sino es que usted salga adelante y si es el hecho organice esto y se le planteó unas cosas a Isaac (Beltrán), y se le planteó unas cosas en concreto. ¿Cómo se le podía dar una solución a esto? Darle una estructura, organizar los puertos y amarrados de temas de paz en el caso de Buenaventura con los ‘Chotas’, con los ‘Espartanos’, porque yo también tengo, tenía... Y con la ‘Inmaculada’, con 'Pipe Tuluá'”.

Un tercer emisario mencionado por el abogado de 'Papá Pitufo' sería el propio Augusto Rodríguez. En una grabación se escucha al abogado del ‘zar’ explicar cómo ese contacto se habría hecho a través de Gloria Arias, una ex fiscal que ahora trabaja como defensora del contrabandista.

“Cuando me llaman y me dicen: 'Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria'. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto”, afirma el abogado del ‘zar’.

El abogado también asegura que atendió a un asesor de Rodríguez que se acercó a él buscando información. “Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor de Augusto le había mandado un asesor al señor Diego (Marín). Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero a preguntarme, como a sacarme información, pero yo no tengo información porque es que yo le digo: 'La información es la que está ahí en el expediente'. Pero yo no sabía era que, yo no sabía que ellos estaban detrás de otra información. Entonces qué sucede: qué pasa esa situación con… Y yo le digo que a mí me llamó mucho la atención la posición del doctor Augusto en el consejo. Yo digo: '¿Estos manes qué hicieron?’”.

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Apenas se conoció de la existencia de algunos de estos acercamientos clandestinos, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le dijo a 6 AM W que estos encuentros podrían ser considerados como una "usurpación de funciones". “Nosotros no lo conocimos ni en su momento ni posteriormente fuimos informados jamás de haber, de que ese contacto se hubiese realizado, ni de qué resultado, ni de qué se había hablado ni absolutamente nada. Es un abuso de función, es decir, están usurpando funciones que no son de la Uiaf, todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía General de la Nación”.

A pesar de que Lemus tampoco representa a ninguna autoridad judicial, en varios apartes de la conversación se refirió a posibles beneficios judiciales y ayudas que podría brindar el Gobierno ante una eventual llegada del ‘zar del contrabando’ a Colombia.

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Jorge Lemus: “¿Qué hacemos para que él venga ('Pitufo')?. Qué hay que hacer como Estado para que él venga y pues responda por lo que hay que responder, si hay que responder por algo”.

Abogado: “Como está en estos momentos de la situación, pues yo creo que el trámite de extradición de él yo creo que ya fue aprobado. Pero está, falta todavía un tema del Tribunal Supremo. No sé cuánto tiempo más se pueda se pueda…”.

Jorge Lemus: “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venir antes. Es decir: 'Voy ya'. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita?. De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.

En la conversación, el abogado le insinuó a Lemus su temor por una posible solicitud de extradición contra 'Pitufo' por parte de la justicia de Estados Unidos. A lo que Lemus respondió con una polémica propuesta insinuando que 'Pitufo' podría entrar a formar parte de la Paz Total.

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Jorge Lemus: “Lo de seguridad, si el hombre decide venir le garantizamos el bajo perfil, le garantizamos seguridad, que no lo vayan a joder. La garantía de que la Fiscalía pues se porte verdaderamente…”.

Abogado: “Como debe ser, jurídicamente. Yo lo que le digo es que hay una cosa que a mí me tiene preocupado. Algo que…”.

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Jorge Lemus: “Qué...Pero no lo han pedido…”.

Abogado: “Yo tengo la sensación, lo que me han dicho es que le tienen un paquete.

Jorge Lemus: Pero hasta ahora no han dicho nada. Y entre más pronto resuelva esto, lo traen. Entre más pronto lo resuelvan mejor para él. Es más, si ya está aquí metido en el cuento, el presidente así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya en la negociación que, si es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrilleros y los grupos armados, hay una ley que nos permite eso. Que entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya no es igual…”.

Al término de esta reunión el abogado Luis Felipe Ramírez viajó a Europa para darle a 'Pitufo' el reporte de su cita con Lemus. Días después, el 6 de marzo de 2025, el abogado del ‘zar del contrabando’ y Lemus se volvieron a reunir en la oficina de este último. De este encuentro también quedaron fragmentos de una grabación de 20 minutos al final de la cual el exjefe de la inteligencia del Estado le dijo al abogado que estima a 'Pitufo' y le recordó que se ha reunido dos veces con él.

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Jorge Lemus: “Y este man (Diego Marín) la primera vez que se reunió conmigo, porque nos reunimos dos veces, el hombre sí me demostró que ya… de acá…”.

Abogado: “No doc. si yo usted le dijera, si yo…”.

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Jorge Lemus: “Por eso es que yo, en medio de todo, he tenido estima con él y él lo sabe. No sé si le dijo…”.

Abogado: “Sí, claro. Sí, señor. Yo sé”.

Estas grabaciones abren nuevos interrogantes acerca de cuál fue la relación de altos funcionarios del Gobierno con quien es señalado por el propio presidente Gustavo Petro como el mayor contrabandista de Colombia.



¿Qué respondieron los señalados?

Noticias Caracol buscó a todos los involucrados en esta historia. Los primeros en pronunciarse fueron los dos protagonistas principales de estas grabaciones. Jorge Arturo Lemus, ex director de la DNI y la Uiaf, y Luis Felipe Ramírez, abogado de 'Papá Pitufo'. En las explicaciones hay evidentes contradicciones.

Lemus le aseguró a Noticias Caracol que como jefe de la DNI él ordenó grabar la reunión en su oficina con el abogado de 'Papá Pitufo': “Yo ordené grabar (...) Para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata. (...)”.

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Según Lemus, fue el abogado del ‘zar del contrabando’ quien buscó al Gobierno para hacer acercamientos y aseguró que esas reuniones contaron con el aval del Presidente de la República. "No. Él llegó allí a la oficina. Llegó a la oficina buscándome y yo como siempre soy no le niego, o sea, no le cierro la puerta a nadie de mis despachos donde he estado (...) Yo hablé con el presidente. Antes de contactarme, incluso, yo me iba a contactar directamente con Diego Marín, ¿sí? Para que viniera a entregarse. Porque me mandaron decir que él estaba dispuesto a hablar conmigo y entregarse. Pero finalmente no le dio, no le dio. (...) estaba dispuesto a ir a España para que él se entregara”.

Luis Felipe Ramírez, el abogado del ‘zar del contrabando’, le contestó a este noticiero a través de un mensaje de texto que supo que estas reuniones contaron con el aval del presidente Petro. Sin embargo, dijo que fue el Gobierno quien buscó este acercamiento con 'Papá Pitufo' y no al revés.

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"Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno, con el aval directo del presidente Petro. ⁠Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, en donde para ingresar las medidas de seguridad incluyen dejar cualquier equipo telefónico y demás", se lee en el mensaje del abogado.

Noticias Caracol también le preguntó a Jorge Lemus por qué el Gobierno estaba haciendo este tipo de acercamientos cuando la única autorizada es la Fiscalía:

“Pero él después tal vez reflexionó, no, tal vez no, reflexionó -o lo que sea-, pero no sé, no no (...) Claro, claro, es que era claramente y por eso fue que fracasó ese contacto. Porque nosotros le dijimos a Diego Marín, "Nosotros no somos los que decidimos sobre su libertad. Es la fiscalía. Nosotros no. El gobierno ni el presidente siquiera decide sobre su libertad”. Eso sí fue claro. Fue claro (...) Yo lo hice a monto propio. Porque yo sabía que podíamos acercarlo y podíamos hacerlo venir a que se entregara”.

Lemus asegura que no tiene información sobre cómo se dieron los contactos de los otros emisarios mencionados en las grabaciones. Sin embargo, explicó que conoció a 'Papá Pitufo' en la época de la campaña cuando este intentó meter 10.000 millones de pesos. “Nada, porque casualmente nosotros protegemos al presidente en la campaña para que no entraran 10.000 millones de pesos. Eso sí lo paramos y lo trancamos. No entran esos 10.000 millones porque nosotros no estamos de acuerdo con eso, y el presidente tampoco estaba de acuerdo con eso. Eso sí, con Augusto Rodríguez lo hicimos los dos”.

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Sobre cómo intentaron ingresar ese dinero a la campaña, afirmó: "En campaña eso fue Diego Marín, directamente... se contactaron conmigo. Ahí no sabía quién era. Cuando el mismo presidente dijo: ‘No señor porque ese es un contrabandista, no nos conviene’. Entonces dijo: ‘No reciban esa plata’. Y se cerró a la banda que no y no y no. Augusto estaba como yo. O sea, no sabíamos exactamente quién era el señor”.

Aun así, como se denunció públicamente, el español Xavier Vendrell recibió 500 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro, que supuestamente ordenaron devolver. Sobre este episodio, Lemus manifestó que tiene dudas. Así se lo dijo al abogado Luis Felipe Ramírez en los audios. Y así se lo ratificó a Noticias Caracol:

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“Eso sí lo digo yo, porque si nosotros con Agusto estuvimos encima de que devolviera toda la plata. Pero no sabemos hasta dónde porque yo vi el video, yo lo vi. Y en el video no sé si estaban los 500 millones de pesos que él había entregado. No sé, no sé, no sé. No sé si estaban en ese que yo vi. No sé, no sé. Devesa fue el que grabó”.

Finalmente, ante la grabación hecha por la DNI, el abogado de 'Pitufo' manifestó: “⁠Lo que sí nos deja muy preocupados dentro ⁠del ⁠ejercicio de la profesión como abogados, el hecho mismo de la grabación de la reunión de parte del DNI, pues con ello se vulnera cualquier principio de transparencia confianza y lealtad”.

Frente a su reciente salida como director de la Uiaf, Lemus dijo que fue una decisión del Gobierno y anunció lo que está pensando hacer: “El presidente decidió que me fuera y yo me voy tranquilo porque pues es una oportunidad para mirar otras cosas y de pronto ayudar a la campaña de Iván (Cepeda). Eso es lo que yo pienso hacer”.

Noticias Caracol también buscó a Augusto Rodríguez, director de la UNP: al exasesor de la UIAF isaac Beltrán; al español Ramón Devesa y a la abogada Gloria Arias, pero no obtuvo respuesta.

¿Qué dice el presidente Petro al respecto?

Noticias Caracol también consultó al presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su jefe de comunicaciones. Esta fue su respuesta:

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"El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro por medio de la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la presidencia, se permite dar los siguientes comentarios:

Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito.

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Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades.

La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso, de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el estado, le demostró para el señor Presidente, que, la fiscalía solo quería perseguir al gobierno, cuando el presidente Petro perseguí a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro.

El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la fiscalía general y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo.

Por el momento, la Presidencia no hará más pronunciamientos al respecto”.

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UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL