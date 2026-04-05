Presidente Petro se pronuncia sobre contactos entre la DNI, emisarios del Gobierno y ‘Papá Pitufo'

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló este domingo los audios de dos encuentros a comienzos de 2025 entre el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y Jorge Lemus, quien en ese entonces era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En los audios queda claro que antes de que cualquier autoridad colombiana tuviera acceso al llamado ‘zar del contrabando', al menos cuatro emisarios que se presentaban en nombre del Gobierno del presidente Gustavo Petro sostuvieron comunicación directa con él (Vea aquí la investigación completa: Exclusivo: los contactos secretos entre la DNI, emisarios del Gobierno Petro y ‘Papá Pitufo').



También se escuchan los ofrecimientos que le hizo Lemus a alias Papá Pitufo de beneficios judiciales como si fuera una autoridad judicial y las advertencias que hizo el abogado, en nombre de su cliente, frente a las consecuencias que traería para el Gobierno y el círculo del presidente Petro si el llamado ‘zar del contrabando’ cuenta todo lo que sabe. A través de su abogado, alias Papá Pitufo le recordó al entonces jefe de la agencia de inteligencia de la Presidencia que tiene información sensible que podría hacerle daño al Ejecutivo y está relacionada a un puñado de emisarios que han llegado a buscarlo en nombre del mandatario.

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El contenido de esas dos grabaciones a las cuales tuvo acceso este noticiero evidencian contactos clandestinos entre funcionarios y personas cercanas al actual Gobierno y el contrabandista, así como el ofrecimiento de beneficios para lograr su entrega en Colombia, una clara extralimitación de las funciones del jefe de la agencia de inteligencia de la Presidencia. Y lo más grave, los audios también dejan claro que ‘Papá Pitufo' tendría información que comprometería seriamente al Gobierno y a personas cercanas al presidente Petro.

El primero de los emisarios a los que se refiere el abogado es Ramón Devesa, un catalán que ha sido cercano al Gobierno Petro desde la campaña. Devesa terminó siendo señalado por Augusto Rodríguez, director de la UNP, por extorsión al haberle presuntamente exigido dinero para entregarle el video que probaría la supuesta devolución de 500 millones de pesos que 'Pitufo' habría intentado meter a la campaña presidencial. El segundo emisario mencionado en las grabaciones fue Isaac Beltrán, un exasesor de la UIAF, quien admitió públicamente en 6AM W haber asistido a una reunión con 'Pitufo' en España en abril de 2024. Según Beltrán, lo hizo por delegación del exdirector de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás, y del propio presidente Petro.



Un tercer emisario mencionado por el abogado de 'Papá Pitufo' sería el propio Augusto Rodríguez. En una grabación se escucha al abogado del ‘zar’ explicar cómo ese contacto se habría hecho a través de Gloria Arias, una ex fiscal que ahora trabaja como defensora del contrabandista y quien sería la cuarta emisaria.



¿Qué respondió el presidente Petro?

Noticias Caracol consultó al presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su jefe de comunicaciones. Esta fue su respuesta:



"El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro por medio de la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la presidencia, se permite dar los siguientes comentarios:

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Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito.

Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades.

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La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso, de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el estado, le demostró para el señor Presidente, que, la fiscalía solo quería perseguir al gobierno, cuando el presidente Petro perseguí a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro.

El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la Fiscalía General y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo.

Por el momento, la Presidencia no hará más pronunciamientos al respecto”.

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