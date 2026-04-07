Resultados Chontico Noche último sorteo martes 7 de abril: los números ganadores

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia y, como cada jornada, concentra la atención de miles de apostadores que esperan cerrar el día con una posible alegría. Este martes 7 de abril, la expectativa vuelve a estar puesta en el sorteo nocturno, que se realiza en horas de la noche y cuyos resultados oficiales se publican minutos después de finalizar la transmisión.



De acuerdo con la programación oficial, el Chontico Noche se juega a las 7:00 p. m. de lunes a viernes y es transmitido por el canal regional Telepacífico, por lo que al momento de elaborarse esta nota el resultado aún se encuentra pendiente. Una vez concluya el sorteo, los apostadores podrán verificar el número ganador en los puntos autorizados, portales especializados y medios de comunicación nacionales.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, martes 7 de abril de 2026

Números ganadores : 0830

: 0830 La "Quinta" cifra: 2

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Jugar el Chontico Noche es sencillo y accesible. El apostador debe escoger un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y definir el valor de su apuesta. El tiquete se puede adquirir en puntos físicos autorizados como tiendas, droguerías, papelerías y supermercados, así como en plataformas digitales reguladas en Colombia.

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Durante el sorteo se extraen cuatro balotas, cada una con números del 0 al 9, cuyo orden exacto define el resultado. Además, el Chontico incluye una quinta balota, utilizada en algunas modalidades de apuesta. Existen diferentes formas de ganar, como cuatro cifras directas, combinadas, tres cifras, dos cifras o una cifra, lo que permite participar según el presupuesto y el nivel de riesgo de cada jugador.



¿Cuánto cuesta el Chontico Noche?

El Chontico Noche se caracteriza por tener un costo flexible, ya que el jugador decide cuánto dinero apostar. El valor mínimo suele ser bajo, lo que facilita la participación diaria. La ganancia depende tanto del monto apostado como de la modalidad elegida.

Por ejemplo, acertar las cuatro cifras directas puede pagar hasta 4.500 veces lo apostado, mientras que acertar tres o dos cifras ofrece premios menores, pero con mayor probabilidad de acierto. Esta estructura hace que el juego sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Qué días juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días, incluidos domingos y festivos. Los horarios varían según la jornada: de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m. Esta frecuencia convierte al Chontico en uno de los chances con mayor regularidad en el país, especialmente en el suroccidente colombiano.



¿Qué hacer si se gana el Chontico Noche?

Si un jugador resulta ganador del Chontico Noche, lo primero es conservar el tiquete, ya que es el único documento válido para reclamar el premio. Luego debe acudir a un punto autorizado o entidad correspondiente, dependiendo del monto ganado. Para premios altos, es posible que se solicite documento de identidad y se apliquen descuentos de ley, como impuestos o retenciones vigentes.



Finalmente, las autoridades y operadores recuerdan la importancia de jugar con responsabilidad, entendiendo que el chance es una forma de entretenimiento y no una fuente segura de ingresos. Mientras tanto, los apostadores quedan atentos al resultado oficial del Chontico Noche de este martes 7 de abril, que se conocerá tras el sorteo nocturno.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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