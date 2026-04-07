Resultados Sinuano Noche hoy, martes 7 de abril de 2026: números ganadores

Este martes 7 de abril de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Sinuano Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la región Caribe y de toda Colombia, que cada jornada mantiene a miles de apostadores atentos a conocer los números ganadores y verificar su suerte.



El nombre de este sorteo hace homenaje al río Sinú, una de las principales arterias fluviales del departamento de Córdoba, y con el paso de los años se ha consolidado como parte importante de la identidad cultural del Caribe colombiano.

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El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos se adelanta a las 8:30 p. m.. La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través de Telecaribe y en plataformas digitales autorizadas.



Resultados Sinuano Noche hoy, martes 7 de abril de 2026

Luego de finalizar el sorteo de esta jornada, estos fueron los números ganadores del Sinuano Noche:

Número ganador: 4981

4981 Quinta cifra: 3

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

Participar en el Sinuano Noche es sencillo. El apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el valor de su apuesta, que generalmente inicia desde 500 o 1.000 pesos colombianos.



Plan de premios del Sinuano Noche

El juego cuenta con diferentes modalidades de premio dependiendo del nivel de acierto:



Cuatro cifras: acierto exacto en orden, paga 4.500 veces lo apostado.

acierto exacto en orden, paga lo apostado. Tres cifras: acierto de las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo apostado.

acierto de las últimas tres cifras en orden, paga lo apostado. Dos cifras: acierto de las dos últimas cifras en orden, paga 50 veces lo apostado.

acierto de las dos últimas cifras en orden, paga lo apostado. Una cifra: acierto del último número, paga 5 veces lo apostado.

¿Cómo reclamar el premio del Sinuano Noche?

Para reclamar un premio es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad.



Los premios menores , de hasta 500.000 pesos , pueden cobrarse en puntos autorizados como SuperGIROS o Record .

, de hasta , pueden cobrarse en puntos autorizados como o . Para premios mayores, el ganador debe acudir a oficinas principales con el boleto original, su cédula y, en algunos casos, certificado bancario.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio del Sinuano Noche es de un año, antes de que el tiquete caduque.

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