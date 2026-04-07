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Libertad para Ricardo Bonilla, investigado en caso UNGRD, por vencimiento de términos

La magistrada Isabel Álvarez, en audiencia, le concedió la libertad al exministro de Hacienda porque la Fiscalía radicó tarde el escrito de acusación.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Libertad para Ricardo Bonilla, investigado en caso UNGRD, por vencimiento de términos
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda investigado por escándalo de corrupción de la UNGRD -
Colprensa

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) fue puesto en libertad por vencimiento de términos por parte de la magistrada Isabel Álvarez en una audiencia que se llevó a cabo este martes 7 de abril.

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De acuerdo con la magistrada, al exfuncionario se le concedió la libertad porque la Fiscalía General de la Nación radicó tarde el escrito de acusación con el que se le iba a llevar a él a juicio junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

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