Libertad para Ricardo Bonilla, investigado en caso UNGRD, por vencimiento de términos

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) fue puesto en libertad por vencimiento de términos por parte de la magistrada Isabel Álvarez en una audiencia que se llevó a cabo este martes 7 de abril.

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De acuerdo con la magistrada, al exfuncionario se le concedió la libertad porque la Fiscalía General de la Nación radicó tarde el escrito de acusación con el que se le iba a llevar a él a juicio junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.