Resultados Caribeña Noche último sorteo del martes 7 de abril de 2026: conozca los números ganadores

Este martes 7 de abril de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Caribeña Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, que cada día mantiene a miles de apostadores atentos a conocer los números ganadores y verificar si resultaron favorecidos.



Los sorteos de la Caribeña Noche se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, conforme a la normativa colombiana vigente, con el fin de garantizar resultados confiables, imparciales y sin irregularidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La transmisión oficial del sorteo se emite en vivo a través de las plataformas digitales autorizadas del juego, como Facebook Live y YouTube, donde los participantes pueden seguir en tiempo real el desarrollo de cada jornada a las 10:30 p. m. y conocer los números ganadores apenas finaliza el proceso.



Resultados Caribeña Noche hoy, martes 7 de abril de 2026

Una vez concluido el sorteo de esta jornada, estos son los números ganadores de la Caribeña Noche:

Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Las autoridades recomiendan consultar siempre los resultados únicamente en canales oficiales y verificar cuidadosamente el billete físico antes de iniciar cualquier proceso de reclamación del premio.



¿Cómo juega la Caribeña Noche?

Jugar en este sorteo es muy sencillo. Para participar en la Caribeña Noche, el jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y escoger el valor de su apuesta, que puede ir desde 500 pesos hasta 10.000 pesos colombianos en los puntos de chance autorizados. Si acierta, puede ganar uno de los diferentes precios que ofrece este juego.



Plan de premios de la Caribeña Noche

El juego ofrece varias modalidades de premio según el nivel de acierto:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.

acertar el número completo en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

¿Cómo reclamo el premio de la Caribeña Noche?

Para reclamar cualquier premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin daños, tachaduras o alteraciones, además de comprobar que coincida con los resultados oficiales publicados por la organización.



Cabe recordar que, según la legislación colombiana, los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuestos.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL