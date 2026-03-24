Resultados de la Lotería de la Cruz Roja para este martes 24 de marzo: números ganadores

Como cada martes, la expectativa crece entre los apostadores de todo el país. La Lotería de la Cruz Roja Colombiana, una de las instituciones de juegos de azar más queridas y con mayor impacto social en la nación, celebra hoy 24 de marzo de 2026 su sorteo ordinario, el cual se puede ver a través de Facebook Live y YouTube.



Este juego no solo representa la oportunidad de cambiar la vida de una familia con sus multimillonarios premios, sino que constituye una de las principales fuentes de financiación para las misiones humanitarias de la Cruz Roja en el territorio nacional.



Números ganadores de la Lotería de la Cruz Roja

Número ganador: 4 - 2 - 3 - 7

Serie: 120

(Nota: Los resultados oficiales se publican habitualmente después de las 11:00 p.m. tras la transmisión en directo).

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El actual esquema de premios es uno de los más competitivos del mercado:



Premio Mayor: $10.000.000.000 (Diez mil millones de pesos).

$10.000.000.000 (Diez mil millones de pesos). Premios Secos: Van desde los $10 millones hasta los $200 millones de pesos.

Van desde los $10 millones hasta los $200 millones de pesos. Aproximaciones: Pagos por coincidir con el número del mayor en diferente serie, o con las últimas cifras, lo que aumenta significativamente las probabilidades de retorno para el apostador.

El sorteo se realiza todos los martes a las 10:50 p. m. y es supervisado por delegados de la Secretaría de Gobierno y la propia institución para garantizar total transparencia.

La Lotería de la Cruz Roja nació de una visión humanitaria. Fundada bajo el liderazgo del profesor Jorge E. Cavelier, la institución buscaba una forma sostenible de financiar la labor de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Desde su creación en el siglo XX, ha sido el motor que permite atender emergencias, desastres naturales y programas de salud en las zonas más vulnerables de Colombia.



A diferencia de otras loterías, gran parte de los excedentes de cada billete vendido se destinan directamente a la red de hospitales, bancos de sangre y equipos de socorro de la Cruz Roja.



¿Qué hacer si es el ganador?

En caso de ser el feliz ganador de alguno de los premios entregados por la Lotería de la Cruz Roja, la persona debe tener en cuenta estas recomendaciones:



Proteja su billete: El billete físico es un título valor. Evite que se moje, se rompa o tenga tachaduras, ya que esto podría invalidar el cobro. Verifique el monto:

Premios menores: Si ganó aproximaciones o premios de bajo monto, puede cobrarlos directamente con su lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados (como Paga Todo o Gana).

Premios mayores o secos: Debe dirigirse a las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá o contactar a los distribuidores oficiales en su ciudad. Documentación: Es obligatorio presentar el billete original y su cédula de ciudadanía original. Tenga en cuenta los descuentos: Por ley, a los premios de lotería en Colombia se les aplica un impuesto por ganancias ocasionales (17%) y la retención en la fuente (20% sobre el valor neto).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.