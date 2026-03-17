Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 17 de marzo de 2026: números ganadores

Este martes 17 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia y que cada semana mantiene la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones del país. La jornada concentra la atención de quienes adquieren sus billetes con la ilusión de acertar el número y la serie ganadora para obtener alguno de los premios del plan oficial.



Además de ofrecer incentivos millonarios, este sorteo se caracteriza por su componente social. Parte de los recursos recaudados a través de la venta de billetes se destinan a apoyar programas humanitarios, acciones en salud y labores de atención de emergencias lideradas por la Cruz Roja Colombiana en distintas zonas del territorio nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Como es habitual, el proceso de sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad, supervisión y control. Delegados y autoridades verifican cada etapa de la extracción para garantizar la transparencia del juego. La transmisión se realiza en vivo en horario nocturno, aproximadamente a las 10:55 p. m., a través de televisión y plataformas digitales oficiales, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la revelación de los resultados.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 17 de marzo de 2026

Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad encargada publica los resultados en sus canales institucionales. Por esta razón, se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes únicamente con la información oficial antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

El sorteo semanal cuenta con un amplio esquema de premios que incrementa las posibilidades de ganar. El plan está encabezado por un premio mayor de $10.000 millones, acompañado de diferentes premios secos que se distribuyen entre los participantes.

Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Un premio seco de: $200 millones

Cuatro premios secos de: $100 millones

Diez premios secos de: $30 millones

Quince premios secos de: $20 millones

Veinte premios secos de: $10 millones

Este esquema se complementa con premios por aproximación, que reconocen coincidencias parciales en distintas combinaciones del número ganador.



Premios por aproximación

Los jugadores también pueden resultar favorecidos si su billete coincide parcialmente con el número ganador en categorías como:



Número ganador con diferente serie

Tres primeras cifras

Dos primeras y última cifra

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Última cifra

En este sentido, los participantes también pueden obtener premios si aciertan algunas cifras del número ganador, ya sea en las primeras, últimas o combinaciones intermedias, lo que amplía las oportunidades de resultar favorecido en cada sorteo.



¿Cómo reclamar los premios?

Para participar, el billete completo tiene un valor aproximado de $15.000 y se divide en fracciones, lo que facilita el acceso a más jugadores. Estos pueden adquirirse en puntos autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas en el país.

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.



Asimismo, es importante tener en cuenta que, conforme a la normativa vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.



Con el sorteo de este martes 17 de marzo de 2026, la Lotería de la Cruz Roja continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte los acompañe en cada nueva jornada.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co