Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila del 17 de marzo: números ganadores

Este martes 17 de marzo de 2026 se realizan en Colombia los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país que cada semana concentran la atención de miles de apostadores. La jornada mantiene la expectativa entre quienes adquieren sus billetes con la ilusión de acertar el número y la serie ganadora para acceder a alguno de los premios disponibles.



Ambos sorteos se desarrollan en horario nocturno y bajo estrictos protocolos de seguridad, verificación y control. Las transmisiones se llevan a cabo a través de televisión y plataformas digitales oficiales, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números y confirmar los resultados una vez finaliza cada proceso.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Número ganador: 2622

2622 Serie: 307

La Lotería de la Cruz Roja se destaca por contar con uno de los planes de premios más amplios dentro del calendario nacional. Su premio mayor asciende a $10.000 millones, acompañado de una estructura de premios secos y aproximaciones que incrementan las probabilidades de ganar.

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Entre los incentivos más relevantes se incluyen premios de diferentes valores que se distribuyen entre varios ganadores, así como reconocimientos por coincidencias parciales con el número principal, lo que permite que más participantes puedan resultar favorecidos.

Además, este sorteo tiene un componente social significativo, ya que los recursos obtenidos contribuyen al financiamiento de programas humanitarios, atención en salud y respuesta a emergencias en distintas regiones del país.



Resultados de la Lotería del Huila

Número ganador: 1503

1503 Serie: 144

Por su parte, la Lotería del Huila realiza su sorteo semanal con un premio mayor de $2.000 millones, además de un esquema de premios por aproximación que amplía las oportunidades para los jugadores.



Este plan contempla incentivos para quienes aciertan la última cifra, las primeras cifras o combinaciones específicas del número ganador, así como premios para coincidencias en distinto orden. Estas modalidades hacen que el sorteo sea atractivo para un mayor número de participantes.



Al igual que otras loterías oficiales, los recursos generados por este juego contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento del Huila, lo que le otorga un impacto social adicional.



Recomendaciones para los jugadores

Una vez finalizan los sorteos, los resultados oficiales se publican a través de los canales institucionales de cada lotería. Por esta razón, se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes únicamente con esta información antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

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Para reclamar un premio, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben gestionarse directamente ante las entidades operadoras.

Asimismo, es importante tener en cuenta que en Colombia los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.

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Con los sorteos de este martes 17 de marzo de 2026, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más representativos del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado en cada nueva jornada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co