El sorteo El Sinuano Noche correspondiente al martes 17 de marzo de 2026 está programado para las 10:30 de la noche. A esa hora inicia el procedimiento oficial de extracción de balotas, ejecutado bajo los protocolos habituales de verificación y registro establecidos para esta modalidad. Minutos después de que comienza la operación, se publica la combinación ganadora como parte del informe oficial de la jornada. La emisión del sorteo se transmite en directo a través de los canales autorizados en YouTube.



Resultados Sinuano Noche último sorteo del martes 17 de marzo de 2026

Números ganadores : 1729

: 1729 Quinta cifra: 6

Durante la transmisión del sorteo, los resultados de El Sinuano se muestran de forma ordenada para facilitar la verificación del número en relación con la modalidad jugada. El evento se emite a través de los canales oficiales y las plataformas digitales autorizadas, lo que permite seguir cada etapa en tiempo real y garantiza transparencia en todo el proceso.



¿Cómo se juega Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se desarrolla siguiendo el procedimiento habitual establecido por la entidad operadora. Una vez finalizado el sorteo, los resultados se publican en los canales oficiales, lo que permite consultar la combinación obtenida en cada jornada. El juego funciona bajo una regla central: el premio mayor se adjudica cuando las cuatro cifras extraídas coinciden en el mismo orden con la apuesta registrada. Sobre esta base operan también modalidades adicionales que amplían las posibilidades de participación. Entre ellas se encuentran las opciones para jugar con tres o dos cifras, que modifican tanto las probabilidades como el valor del premio.

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El sistema incluye, además, una cifra complementaria conocida como “la quinta”, utilizada en variantes específicas donde se incorpora una balota adicional como parte del resultado final. Su presencia depende de la modalidad elegida y de las condiciones definidas para cada sorteo.



Modalidades de apuesta en El Sinuano

El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima : 500 pesos colombianos.

: 500 pesos colombianos. Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Noche varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten validar la autenticidad del tiquete y la identidad del ganador.

Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora. Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.

