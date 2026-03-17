Resultados de la Lotería del Huila del 17 de marzo de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

Este martes 17 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Huila, uno de los juegos de azar oficiales que cada semana concentra la atención de miles de apostadores en Colombia. Con un premio mayor de $2.000 millones, la jornada mantiene la expectativa de quienes adquieren sus billetes con la ilusión de acertar el número y la serie ganadora.

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El sorteo, que se desarrolla tradicionalmente en horas de la noche, aproximadamente a las 11:00 p. m., se lleva a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión. Durante la transmisión, los jugadores pueden seguir en tiempo real la extracción de los números a través de televisión y plataformas digitales oficiales, lo que garantiza transparencia en cada etapa del proceso.

Además de ser una oportunidad para obtener premios importantes, la Lotería del Huila cumple una función social relevante. Los recursos recaudados mediante la venta de billetes contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento, apoyando programas y servicios que benefician a la población.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila

Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Una vez finaliza el sorteo y se validan los resultados, la entidad encargada publica la información oficial a través de sus canales institucionales. Por esta razón, se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes únicamente con estas fuentes antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Plan de premios de la Lotería del Huila

El sorteo cuenta con un esquema de premios que, además del premio mayor de $2.000 millones, incluye diferentes incentivos que aumentan las posibilidades de ganar. Entre estos se encuentran los premios por aproximación, que reconocen coincidencias parciales con el número ganador.



Última cifra del número ganador: premio de $144.578

Dos primeras cifras del número ganador: premio de $2.710.843

Dos últimas cifras del número ganador: premio de $2.710.843

Tres primeras cifras del número ganador: premio de $14.909.639

Dos primeras y última cifra del número ganador: premio de $11.295.181

Tres últimas cifras del número ganador: premio de $11.295.181

Premio mayor en cualquier orden: premio de $5.421.687

Gracias a este sistema, no solo quienes aciertan el número completo con la serie pueden resultar ganadores, sino también aquellos que logran coincidencias parciales en distintas categorías.



¿Cómo participar y reclamar los premios?

El billete completo de la Lotería del Huila tiene un valor aproximado de $12.000 y puede adquirirse en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades del país. Asimismo, los jugadores tienen la opción de comprar fracciones, lo que facilita el acceso al juego con una menor inversión.



En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. Los premios pueden reclamarse en puntos autorizados o directamente en las oficinas de la lotería, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos.



Cabe recordar que, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.

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Con el sorteo de este martes 17 de marzo de 2026, la Lotería del Huila continúa consolidándose como uno de los juegos tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado en cada nueva jornada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co