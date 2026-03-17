Super Astro Luna resultados del martes 17 de marzo de 2026: los números ganadores

El sorteo Super Astro Luna de este martes 17 de marzo de 2026 juega a las 10:50 de la noche. Su funcionamiento se basa en una estructura simple: cada apuesta combina un número y un signo del zodiaco. Esa dupla define el registro del jugador y determina el resultado cuando se realiza la extracción. La participación se centra en elegir una combinación fija y esperar a que coincida con la que arroja el sorteo.



Super Astro Luna funciona bajo una mecánica sencilla. Cada participante elige un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos del zodiaco. Cada combinación se registra como una apuesta independiente y queda lista para entrar en el sorteo diario que se realiza en Colombia. El ganador se define con la extracción oficial, donde se seleccionan tanto el número como el signo. Para obtener el premio mayor es necesario que ambos coincidan exactamente con la apuesta registrada. El sistema también contempla pagos cuando solo se acierta una parte de la combinación. Esto incluye coincidencias únicamente con el número, únicamente con el signo o coincidencias parciales según las reglas aplicadas para cada sorteo.



Super Astro Luna resultados del martes 17 de marzo de 2026

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Signo: Pendiente

El jugador tiene la posibilidad de escoger tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal con el que desea participar. El signo no depende de la fecha de nacimiento, por lo que la elección es totalmente abierta. También existe la opción de dejar la combinación en manos del sistema mediante la función de apuesta automática, que asigna de manera aleatoria las cifras y el signo.

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En Super Astro, el valor de la jugada es definido por cada participante. El rango permitido va desde $500 como mínimo hasta $10.000 como máximo por tiquete. Este esquema ofrece distintos niveles de participación según la preferencia de cada jugador. El sorteo se lleva a cabo de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:42 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. Una vez finalizada cada jornada, los resultados se publican en los canales oficiales del juego. Además, pueden consultarse en portales especializados y diferentes plataformas digitales que realizan seguimiento continuo a esta modalidad.



¿Dónde se compra el boleto del Super Astro?

Los tiquetes de Super Astro pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A. y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que permite acceder al juego desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté autorizado y que el tiquete emitido incluya todos los datos necesarios: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación. El plan de premios de Super Astro Luna es uno de los más atractivos del mercado colombiano:



4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido. El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.035.776): se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar: el tiquete original sin enmendaduras y el documento de identidad original y fotocopia.

(aproximadamente $2.035.776): se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar: el tiquete original sin enmendaduras y el documento de identidad original y fotocopia. Premios entre 48 y 181 UVT (hasta $7.676.572): además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

(hasta $7.676.572): además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Premios iguales o superiores a 182 UVT (más de $7.718.984): se requiere tiquete original, fotocopia ampliada de la cédula, certificación bancaria no mayor a 30 días y formato SIPLAFT diligenciado.

El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.