El sorteo La Caribeña Noche de este martes 17 de marzo de 2026 está programado para las 10:30 p. m. A esa hora inicia la extracción de las balotas y, una vez finaliza el procedimiento, el número ganador se publica a través de los canales oficiales.



Resultados Caribeña Noche último sorteo del martes 17 de marzo de 2026: números ganadores

Números ganadores : 3252

: 3252 Quinta cifra: 9

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después de finalizar el sorteo. La combinación ganadora corresponde a cuatro cifras en el orden exacto, tal como exige esta modalidad tradicional. Cuando la quinta cifra también coincide con la registrada en el boleto, el valor del premio aumenta, ya que se valida la secuencia completa establecida para esta modalidad.



¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en la Caribeña Noche operan con un esquema simple y flexible. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos. El proceso de pago depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos requisitos, es necesario diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Para participar, es necesario comprar el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para cualquier proceso de reclamación.



Modalidades de la Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.